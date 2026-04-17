DCNews Stiri Modernitatea lichidă, cartea săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO 
Data actualizării: 10:25 17 Apr 2026 | Data publicării: 09:42 17 Apr 2026

EXCLUSIV Modernitatea lichidă, cartea săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO 
Autor: Alexandra Curtache

Sâmbătă, 18 aprilie, începând cu ora 17.00, invitatul scriitorului Flaviu George Predescu este istoricul Ciprian Dobrescu.

Aceștia vor discuta, în cadrul unei noi ediții a emisiunii De Ce Citim, despre cartea Modernitatea lichidă de Zygmunt Bauman.  

Ciprian Dobrescu este absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității din București, redactor al revistei De Spiritu et Anima și asistent de cercetare la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”.  

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.  

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!   
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Nicușor Dan, amenințat cu moartea de un cetățean. Poliția a deschis o anchetă
Publicat acum 30 minute
Cade vălul de pe chipul lui Peter Magyar: Euforia după alegerile din Ungaria, pusă sub semnul întrebării de istoricul Marius Diaconescu / video
Publicat acum 45 minute
O întâlnire sub semnul luminii și al poeziei. Ana Blandiana la Cluj-Napoca
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Modernitatea lichidă, cartea săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO 
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Ce se întâmplă în corpul tău dacă iei ulei de pește cu Omega-3 timp de 30 de zile
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 43 minute
Scumpiri, disponibilizări și controale în locuințe. Poliția ar putea verifica asigurările obligatorii. Chirieac: De ce să te caute miliția? Imbecilul care a propus asta să fie dat afară
Publicat acum 2 ore si 51 minute
Horoscop 17 aprilie 2026. Lună Nouă în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 55 minute
Calul troian al Chinei în UE: Presiuni pentru subminarea planurilor europene de stimulare a companiilor autohtone
Publicat acum 3 ore si 16 minute
Dronă rusă dispărută de pe radar adânc în teritoriul României. MApN, în alertă
Publicat acum 2 ore si 37 minute
Alexandru Rogobete, prima întâlnire cu reprezentanții Pfizer: Propunerea României
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
