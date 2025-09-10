Autoritățile franceze sunt pregătite pentru o zi de proteste masive, greve și blocaje miercuri, 10 septembrie, în contextul mișcării „Blocăm Totul”. În total, 80.000 de membri ai forțelor de securitate internă, poliție și jandarmerie, sunt mobilizați.

UPDATE - ora 13:45

Protestatarii intenționează să organizeze o adunare în centrul Parisului.

UPDATE - ora 13:35

Personalul din Educație anunță intrarea în grevă. Ministerul Educației din Franța a anunțat că rata generală a greviștilor în învățământul național și superior este de 4,64%, cu o participare mai ridicată în rândul profesorilor din ciclul secundar, unde media ajunge la 6,49%. Personalul de viață școlară a înregistrat însă cea mai mare mobilizare, cu peste 10% implicați.

În paralel, în Grenoble au fost instalate puncte de oprire și obstacole încă de la primele ore ale dimineții, iar poliția a intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de manifestanți. Au fost incendiate paleți și tomberoane, iar mai multe licee și clădiri universitare au fost blocate temporar. Trei persoane au fost reținute și plasate în arest preventiv pentru participare la adunare ilegală.

Proteste masive s-au desfășurat și în alte orașe. La Rennes, câteva mii de manifestanți s-au adunat în centrul orașului, într-o atmosferă relativ pașnică, scandând mesaje și afișând steaguri palestiniene și ale comunității LGBT, în timp ce la Marseille, mulțimea a ajuns la prefectură, unde Confederația Generală a Muncii a anunțat o nouă mobilizare pe 18 septembrie. Sindicatul a vorbit despre 80.000 de participanți, în timp ce autoritățile au estimat doar 8.000, potrivit Le Figaro.

UPDATE - ora 12:56

Au loc confruntări între forțele de ordine și protestatari, la această oră, majoritatea mascați și îmbrăcați în negru, în apropierea Gării de Nord din Paris. Poliția încercând să îi respingă, precizează Le Figaro.

UPDATE - ora 12:49

Situația din Franța s-a mai liniștit pentru moment, însă numeroase proteste sunt programate pe tot parcursul zilei.

Demisia lui Macron este strigată în stradă în orașul Bordeaux. Același lucru se întâmplă și în Marseille.

Mii de persoane s-au adunat, scandând mesaje împotriva președintelui, iar unii participanți și-au exprimat nemulțumirea față de instabilitatea politică actuală, sperând totuși ca manifestația să se desfășoare calm, la Bordeaux.

În paralel, forțele de ordine raportează că pe teritoriul francez au avut loc 216 intervenții, printre care 18 blocaje de drumuri și 165 de adunări, cu aproximativ 7.500 de protestatari implicați. La Marseille, poliția estimează că 600 de persoane au participat la blocaje, potrivit Le Figaro.

UPDATE - ora 12:11

„Aproximativ 200 de persoane au fost reținute” în Franța, a anunțat ministrul francez de Interne, Bruno Retailleau.

Pe teritoriul francez au avut loc aproximativ 200 de rețineri, „însoțite de circa 50 de intervenții pentru deblocarea unor zone”, a declarat oficialul. Dintre acestea, 132 au avut loc în Paris și în împrejurimile sale, și alte cinci în Lyon.

UPDATE - ora 11:56

Mai multe autobuze au fost incendiate, iar pompierii și polițiștii au fost atacați în orașele Rennes și Lyon.

Traficul feroviar, aerian și rutier a fost perturbat în mai multe orașe: întârzieri la zboruri spre Nice, Marseille, Lyon și Corsica; accesuri restricționate la aeroporturile din Nantes, Toulouse și La Réunion.

La Toulouse, Colomiers, Marmande, Nantes, Poitiers și Aix-en-Provence au avut loc incendieri de cabluri și blocaje pe drumuri sau căi ferate. La Rennes, au fost mobilizate vehicule blindate.

Intrările în sala principală de așteptare și acces la trenuri a gării principale din nordul Parisului sunt blocate de forțele de ordine. Manifestanții strigă și cântă. Au fost folosite gaze lacrimogene.

Totodată, o deputată, Danielle Simonnet, a fost scoasă de polițiști dintr-o cafenea din Montreuil (suburbie a Parisului). Aceasta susține că are dreptul să bea o cafea ca reprezentant al Republicii, transmite Le Figaro.

UPDATE - ora 11:04

La Lyon, un grup de aproximativ o sută de persoane s-a deplasat de la gara Perrache către cartierul La Guillotière, apoi către Part-Dieu, unde forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene în apropierea unui centru comercial.

Pe Cours Gambetta, una dintre arterele principale ale orașului Lyon, băncile și birourile de recrutare, frecvent vizate de proteste, și-au protejat vitrinele cu baricade, la fel ca și alte magazine din centrul orașului. Până acum, pagubele rămân „limitate” la câteva coșuri de gunoi incendiate și tentative de blocaje pe o arteră rutieră importantă (Quai Claude Bernard) și o linie de metrou (M7).

Pe centura sudică a orașului Rennes, atmosfera este mai degrabă festivă. Câteva sute de manifestanți, majoritatea studenți, au instalat boxe. Pe asfalt au fost realizate graffiti cu mesajele „Libertate pentru Palestina și Congo” („Free Palestine and Congo”).

O coloană lungă de mașini, blocată de garduri, se întinde pe zeci de metri. Șoferii, vizibil frustrați după aproape două ore de așteptare, claxonează insistent, în timp ce o protestatară mascată le răspunde: „Nu are rost să claxonați, nu ne vom mișca!”

La câteva sute de metri distanță, se aud explozii sub podul care traversează centura. „Este haos complet dedesubt, sunt peste tot”, relatează un membru al forțelor de ordine.

„Până acum, blocajele din zona școlilor și a învățământului superior sunt liniștite”, a declarat o sursă din prefectură. În jurul orașului, rondul de la Feyssine din Villeurbanne a fost blocat la primele ore ale dimineții, apoi „eliberat”.

La Paris, comercianții din centrul comercial Châtelet-Les Halles și din zona înconjurătoare și-au protejat vitrinele cu panouri de lemn. Până acum, situația este calmă, iar clienții își fac comenzile fără probleme. În jurul liceului Henri-IV (arondismentul 5), poliția a blocat complet strada Clovis și a deviat accesul la școală pe strada Clotilde, după ce elevii au încercat un protest pașnic cu mai multe coșuri de gunoi.

La Bordeaux, situația este de asemenea calmă. Sindicaliști și organizațiile feministe blochează un sens giratoriu în fața consiliului județean, iar camioanele jandarmeriei patrulează în centrul orașului. O manifestație autorizată va începe la ora 11:30 (ora României) la Place des Quinconces (piață publică), una dintre cele mai mari din centrul orașului, iar alta este programată pe Place du 11 Novembre (de asemenea, piață publică) în jurul orei 18:00, potrivit Le Figaro.

UPDATE - ora 10:20

Un autobuz a fost incendiat în sudul orașului Rennes. Lângă stația de metrou Henri-Fréville, centura estică a orașului a fost blocată de câteva sute de manifestanți. Cerul este acoperit de fum.

Totodată, sute de manifestanți s-au adunat la Poarta Montreuil, o zonă de intrare în Paris situată la marginea estică a orașului. Unii protestatari au încercat să blocheze traficul pe bulevardul de centură. Poliția a intervenit și a folosit gaze lacrimogene.

Sindicatul CGT, unul dintre cele mai mari sindicate din Franța, a deschis ușile birourilor sale naționale pentru a-i proteja pe manifestanți de efectele gazelor lacrimogene, a relatat publicația L’Humanité, citată de Le Figaro.

De asemenea, peste o sută de elevi s-au adunat în fața liceului Claude-Monet, în arondismentul 13 din Paris. În această dimineață, au fost plasate coșuri de gunoi la intrările liceului pentru a bloca accesul, iar pe garduri a fost afișată o pancartă cu mesajul: „Stop represiunii, trăiască mișcarea liceenilor”.

UPDATE - ora 09:51

În mai multe orașe din Franța se desfășoară proteste și blocaje, iar autoritățile raportează ciocniri cu forțele de ordine și rețineri.

La Nantes, protestatarii au blocat bulevardul de centură al orașului, izbucnind ciocniri cu forțele de ordine. Patru persoane au fost reținute în zona Prairie de Mauves, în timpul operațiunii de evacuare a unui punct de blocaj. De asemenea, au fost instalate filtre și garduri lângă aeroport și în apropierea castelului ducilor de Bretania.

La Poitiers Sud, aproximativ 300 de persoane s-au adunat în jurul unei ieșiri de pe autostradă; 50 dintre protestatari, îmbrăcați în negru și cu căști, au încercat să vandalizeze cabinele de taxare. Jandarmii au intervenit și au dispersat blocajul, iar două persoane au fost reținute.

La Lyon, a avut loc o tentativă de blocare a unei artere importante, Quai Victor-Augagneur, unde au fost scandate lozinci împotriva președintelui Macron și au apărut discuții tensionate între șoferi și manifestanți, mai transmite Le Figaro.

UPDATE - ora 09:36

Două acte de vandalism asupra cablurilor feroviare au blocat, miercuri dimineață, circulația trenurilor în sud-vestul Franței, a anunțat SNCF Réseau, compania care se ocupă cu rețeaua feroviară națională.

Echipele tehnice au început lucrările de reparații, anchetele sunt în desfășurare, iar compania va depune plângere. În paralel, poliția din Paris a anunțat că 75 de persoane au fost reținute în urma protestelor din capitală și zona metropolitană.

În ciuda grevelor și protestelor, transporturile din regiunea pariziană funcționează în mare parte normal. Trenurile circulă la timp, chiar dacă unele curse au fost anulate sau au apărut întârzieri minore. Călătorii s-au organizat, iar cei care au apelat la telemuncă sau au plecat mai devreme de acasă au ajuns la destinație fără probleme majore, potrivit Le Figaro.

Știre inițială

Autoritățile franceze anticipează posibile acte de sabotaj și violențe, astăzi, 10 septembrie, în contextul în care zeci de mii de manifestanți sunt așteptați să răspundă apelurilor online de a paraliza țara - o situație care riscă să adâncească actuala criză politică din Franța, generată de căderea guvernului.

Mișcarea „Blocăm Totul” („Bloquons Tout”) a căpătat amploare pe rețelele de socializare și în grupuri de discuții online pe parcursul verii, înainte de înlăturarea premierului François Bayrou din funcția de prim-ministru, printr-un vot de neîncredere în parlament, luni. Ea a prins avânt mai ales după anunțarea măsurilor de austeritate propuse de guvernul Bayrou, precum înghețarea pensiilor sau reducerea unor sărbători legale.

Ziua de miercuri, programată pentru o oprire totală a activității, precum blocaje, greve, demonstrații și diverse acțiuni de protest, se suprapune cu numirea de către președintele Emmanuel Macron, una dintre principalele „ținte” ale mișcării, a celui de-al patrulea prim-ministru în decurs de 12 luni. Marți seară, acesta l-a desemnat pe Sébastien Lecornu în funcția de premier.

La ce se așteaptă autoritățile franceze

Autoritățile franceze nu sunt sigure câți oameni ar putea participa miercuri la demonstrații. Ministrul francez de Interne, Bruno Retailleau, a spus că, pe lângă protestele pașnice, „există și alte acțiuni care ar putea fi mult mai intense: blocaje, posibile acte de sabotaj, acțiuni care ar putea fi mult mai violente”.

El a menționat că posibile ținte ar putea fi rafinăriile de petrol, stocurile de combustibil, gările și șoselele de centură. Totodată, a avertizat asupra „unor grupuri mici, nu foarte numeroase, dar foarte determinate, foarte organizate, foarte, foarte experimentate și care caută violența”.

Mișcarea „Blocați Totul” amintește de protestele „Vestelor Galbene” care au zguduit primul mandat al lui Macron. Aceasta a început cu muncitori care ocupau rândurile de circulație pentru a protesta împotriva majorării taxelor pe carburanți, purtând veste reflectorizante. În scurt timp, mișcarea s-a extins, incluzând oameni din diferite tabere politice, regiuni, clase sociale și generații, nemulțumiți de inegalitățile economice și de conducerea lui Macron, potrivit APNews.

Francezii îi cer demisia lui Macron

Aproape două treimi dintre francezii chestionați într-un sondaj recent au afirmat că își doresc demisia președintelui Emmanuel Macron.



Conform sondajului efectuat de institutul Odoxa-Backbone pentru cotidianul conservator Le Figaro, 64% dintre respondenți au spus că doresc organizarea de alegeri prezidențiale anticipate și alegerea unui nou președinte, mai degrabă decât numirea unui al cincilea prim-ministru în mai puțin de doi ani.



De asemenea, 56% dintre cei chestionați cer o nouă dizolvare a parlamentului și alegeri legislative anticipate pentru ieșirea din criza politică, criză amplificată de una economică în urma creșterii deficitului bugetar pe care guvernul francez caută să-l reducă printr-un plan nepopular de austeritate.

