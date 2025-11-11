Mircea Coşea, previziune pentru 2026. La ce să se aștepte românii din punct de vedere economic / video

Mircea Coșea, profesor de economie, a explicat că, în 2026, nu se poate aștepta o revigorare a economiei, deoarece actualul program de guvernare este ineficient. Acesta a criticat abordările foarte optimiste care se mulțumesc cu îmbunătățiri minore și a vorbit despre necesitatea unei schimbări radicale de direcție, care să stimuleze economia și să valorifice resursele.

„Aș dori să faceți o predicție pentru anul 2026. Ce așteptări aveți de la anul viitor?", a întrebat jurnalistul Mihai Ciobanu.

„Așa cum merg lucrurile acum, în 2026 nu ne putem aștepta la o revigorare a economiei. Continuarea acestui program de guvernare, care de fapt e un program de pachețele, nu va putea să ducă nimic bun. Sigur că pot să existe niște comentarii ultra optimiste care să spună: „A scăzut inflația. Nu mai e 10, e 9.9. Nu mai plătim cu 60% în plus electricitatea, ci cu 59%".

Lucrurile astea se pot întâmpla, dar noi nu trebuie să urmărim așa ceva. Noi trebuie să urmăm o schimbare radicală, o intrare pe un făgaș care să ducă la stimularea economiei și la dezvoltarea ei și la punerea în valoare a resurselor. Trebuie un alt concept de guvernare. Îl aștept de la politicieni pentru că, din altă parte, nu avem de unde", a spus Mircea Coșea.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Analiza lui Mircea Coșea: Ce înseamnă retragerea trupelor americane și ce nu a înțeles România / video

Populația se obișnuiește...

Potrivit profesorului, populația României are tendința de a se adapta rapid, chiar și la condiții grele. Acesta a avertizat că progresul este imposibil fără cooperare între stat, populație și mediul de afaceri, iar în lipsa acestui parteneriat, nu se poate aștepta o îmbunătățire a situației în anul următor.

„Populația se va autogestiona, așa cum a făcut întotdeauna, se obișnuiește. Este extrem de rapidă populația României în a se acomoda schimbărilor, chiar în rău. Este celebra vorbă: „Doamne ajută!".

„Nu mai cumpărăm un 1 kg de carne de porc, cumpărăm mai puțină și om mai vedea. Numai boală să nu fie și război să nu fie".

Adică punem rău, rău, rău înaintea răului care, de fapt, e în față. Autonomizarea guvernării la nivel individual, la nivel de populație, este răul cel mai mare. Așa cum spuneam, este ruptura între cetățeni și instituțiile propriului stat.

Statul nu poate să progreseze într-o perioadă de mari schimbări cum e acum, decât dacă există un acord de participare al cetățeanului la măsurile pe care statul le ia, un acord de cooperare între stat și mediul de afaceri. Atâta timp cât acest lucru nu se va realiza, nu văd cum aș spune, că anul viitor va fi mai bine", a spus Mircea Coșea.

„Vom pierde sentimentul că suntem europeni și că trăim ca europenii"

Mircea Coșea a spus că, deși românii vor reuși să supraviețuiască și nu vor muri de foame, vor pierde sentimentul de apartenență europeană și confortul unui trai decent. Profesorul a avertizat că viața se va reduce la simple nevoi de zi cu zi, iar încrederea în viitorul țării va scădea, ceea ce va determina mulți tineri să plece din România.

„Vom supraviețui, așa cum spuneam, nu vom muri de foame, dar vom pierde câteva lucruri importante pe care mă bucuram că le-am câștigat.

Vom pierde sentimentul că suntem europeni și că trăim ca europenii, că avem supermarketuri de la care putem să cumpărăm orice, că putem să ne cumpărăm cărți, că putem să mergem în excursii, că putem să mergem la spectacole. Asta vom pierde! Ne vom mărgini la un trai de fiecare zi, bucurându-ne că trăim și că putem plăti facturi.

În a doilea rând, vom mai pierde încă ceva, și anume vom pierde încrederea în viitorul acestei țări, ceea ce va face ca mulți tineri să plece din nou din România. În momentul în care cu chiu cu vai, începusem să retragem în țară o parte din migrația pe care am pierdut-o cu 10 sau 20 de ani", a spus Mircea Coșea la emisiunea „Totul despre bani", de pe DC News și DC News TV.

Video: