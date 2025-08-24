Data publicării:

Ministrul Sănătăţii, mesaj clar pentru medicii de la spitalele de stat: Contractul cu CNAS, prioritar

Autor: Florin Răvdan | Categorie: Politica
Sursă foto: Captură video Guvernul României
Sursă foto: Captură video Guvernul României

 

 Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, la Râmnicu Vâlcea, că legislaţia va fi modificată astfel încât medicii angajaţi în spitalele publice să-şi facă contractele cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prioritar în mediul public şi astfel să nu mai poată să direcţioneze pacienţii de la stat către privat pentru diferite analize sau tratamente.

"Există o anomalie legislativă prin care medicul, chiar dacă este angajat în sistemul public, îşi face contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în mediul privat. Această anomalie a dus la acest fenomen. Deşi am computer tomograf, deşi am RMN, deşi am echipamente de ultimă generaţie în care investim fonduri europene importante şi buget de stat important, pacienţii nu beneficiază de ele şi sunt trimişi la spitalul sau la cabinetul privat pentru că medicul are contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu zona privată, nu cu zona publică, deşi el este angajat al spitalului public. Prin modificarea legislativă, care apare săptămâna viitoare, acest lucru nu va mai fi posibil. Orice medic angajat în spitalul public îşi face prioritar contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate în mediul public şi suplimentar, dacă doreşte, după program, sigur că poate deconta servicii şi în mediul privat", a afirmat ministrul Rogobete, într-o conferinţă de presă.

Ministrul Sănătăţii a precizat, de asemenea, că pacienţii neasiguraţi vor putea beneficia în continuare de anumite servicii medicale decontate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

"În primul rând, toţi pacienţii care se află în programele naţionale de boli cronice, peste 14 programe, beneficiază în continuare de diagnostic, tratament şi de investigaţii şi servicii medicale, indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi. Discutăm aici despre o altă categorie importantă de oameni şi aici mă refer la coasiguraţi, căci acolo este discuţia, şi în interiorul acestei categorii de coasiguraţi există un procent majoritar de persoane care sunt încadrate în programele naţionale de boli cronice, deci care vor beneficia de servicii, diagnostice şi tratament indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi, pe de-o parte. Pe de altă parte, pentru toate serviciile conexe pentru persoanele neasigurate s-a extins termenul. Acum două săptămâni, în şedinţa de guvern am extins termenul pentru 1 ianuarie 2026, deci practic încă o categorie importantă de oameni, de pacienţi vor beneficia de toate serviciile indiferent dacă sunt sau nu coasiguraţi. Mai important decât orice este că toate persoanele fără venit beneficiază totuşi de pachetul minimal de bază, pe care îl oferă medicul de familie. Deci investigaţiile de bază la medicul de familie vor putea fi făcute şi de către persoanele neasigurate, dacă acestea sunt parte din programele naţionale - şi majoritatea sunt - vor fi tratate şi vor beneficia de tratament în continuare", a mai spus Alexandru Rogobete.

"Există o anomalie legislativă prin care medicul, chiar dacă este angajat în sistemul public, îşi face contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în mediul privat. Această anomalie a dus la acest fenomen. Deşi am computer tomograf, deşi am RMN, deşi am echipamente de ultimă generaţie în care investim fonduri europene importante şi buget de stat important, pacienţii nu beneficiază de ele şi sunt trimişi la spitalul sau la cabinetul privat pentru că medicul are contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu zona privată, nu cu zona publică, deşi el este angajat al spitalului public. Prin modificarea legislativă, care apare săptămâna viitoare, acest lucru nu va mai fi posibil. Orice medic angajat în spitalul public îşi face prioritar contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate în mediul public şi suplimentar, dacă doreşte, după program, sigur că poate deconta servicii şi în mediul privat", a afirmat ministrul Rogobete, într-o conferinţă de presă.

Ministrul Sănătăţii a precizat, de asemenea, că pacienţii neasiguraţi vor putea beneficia în continuare de anumite servicii medicale decontate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

"În primul rând, toţi pacienţii care se află în programele naţionale de boli cronice, peste 14 programe, beneficiază în continuare de diagnostic, tratament şi de investigaţii şi servicii medicale, indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi. Discutăm aici despre o altă categorie importantă de oameni şi aici mă refer la coasiguraţi, căci acolo este discuţia, şi în interiorul acestei categorii de coasiguraţi există un procent majoritar de persoane care sunt încadrate în programele naţionale de boli cronice, deci care vor beneficia de servicii, diagnostice şi tratament indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi, pe de-o parte. Pe de altă parte, pentru toate serviciile conexe pentru persoanele neasigurate s-a extins termenul. Acum două săptămâni, în şedinţa de guvern am extins termenul pentru 1 ianuarie 2026, deci practic încă o categorie importantă de oameni, de pacienţi vor beneficia de toate serviciile indiferent dacă sunt sau nu coasiguraţi. Mai important decât orice este că toate persoanele fără venit beneficiază totuşi de pachetul minimal de bază, pe care îl oferă medicul de familie. Deci investigaţiile de bază la medicul de familie vor putea fi făcute şi de către persoanele neasigurate, dacă acestea sunt parte din programele naţionale - şi majoritatea sunt - vor fi tratate şi vor beneficia de tratament în continuare", a mai spus Alexandru Rogobete, citat de Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Ministrul Sănătăţii, mesaj clar pentru medicii de la spitalele de stat: Contractul cu CNAS, prioritar
24 aug 2025, 21:17
Ilie Bolojan, primit de omologul moldovean, Dorin Recean, la sediul Guvernului de la Chişinău
23 aug 2025, 10:37
Când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Bolojan, anunț despre candidatul "redutabil" al PNL-ului
21 aug 2025, 23:16
Premierul Bolojan, nemulțumit de situația din coaliție: Înseamnă că acest Guvern este tot timpul cu mandatul pe masă
21 aug 2025, 23:19
Răsturnare de situație! Toni Neacșu afirmă că, de fapt, NU se va interzice cumulul pensie-salariu la stat
20 aug 2025, 21:22
ANAF vrea să știe câte sarmale mâncăm la nunți și botezuri. Ce detalii cere restaurantelor
20 aug 2025, 19:34
ParintiSiPitici.ro
„Cifra magică este trei!” Avertismentul dr. Mihai Craiu despre bronșiolita acută, una dintre cele mai greșit diagnosticate boli la copii
24 aug 2025, 20:56
România trimite pompieri din cadrul IGSU în Spania pentru combaterea incendiilor devastatoare din țara iberică
20 aug 2025, 18:22
Ministerul Muncii propune schimbări privind detaşările şi transferurile funcţionarilor publici
19 aug 2025, 23:43
Guvernul Bolojan, față-n față cu un blocaj total și proteste, din cauza Pachetului 2. Bogdan Chirieac: I-au ars efectiv/ Ei sunt oaia neagră
19 aug 2025, 22:29
PNL a decis dacă susţine pachetul 2 de măsuri, prin asumarea răspunderii Guvernului Bolojan
19 aug 2025, 17:17
Noi modificări pentru pensie, la Pilonul II. Executivul face un pas în spate
18 aug 2025, 16:29
Ce se întâmplă cu vizele spre America. Țoiu, de la Externe: Suntem într-un loc mult mai bun
17 aug 2025, 23:45
Apare Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale. Anunțul Ministerului Sănătății
16 aug 2025, 19:22
Primăriile de comune amenință cu grevă generală pe 8 septembrie, după întâlnirea cu Bolojan
14 aug 2025, 13:56
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
14 aug 2025, 13:22
Oana Țoiu a declarat că SUA ne-au scos din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor prezidențiale. Apoi s-a bâlbâit
14 aug 2025, 12:32
Bolojan discută cu primarii cu mandatul pe masă. ”O ușurare când nu voi mai fi premier”/ UPDATE
14 aug 2025, 11:52
Bolojan anunță reduceri de personal fără plăți compensatorii: Nu e normal doar să mărim taxele pentru români
13 aug 2025, 21:46
Alexandru Nazare propune capital social minim de 8.000 pentru SRL. Până acum a fost 200 de lei
13 aug 2025, 16:44
Programul Anghel Saligny, anunț de la vârful Ministerului Dezvoltării. Ultimele precizări ale lui Cseke Atilla
13 aug 2025, 15:48
Modificare pentru firmele cu datorii la stat. Manevra pe care NU o vor mai putea face pentru a scăpa de plata obligațiilor fiscale
13 aug 2025, 13:45
Aproape 700.000 de companii din România NU au card bancar. Schimbarea decisă în Guvern
13 aug 2025, 13:23
Ministrul Bogdan Ivan, acuzat că și-a propus finul în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, a revocat numirea / update
12 aug 2025, 15:59
Cum va fi reluat programul Rabla. Ministrul Diana Buzoianu anunță modificări
12 aug 2025, 15:26
România are, în sfârșit, un cadru legal clar pentru parteneriate public-private: Ghidurile aprobate de Ministerul Finanțelor simplifică și facilitează investițiile strategice
11 aug 2025, 11:46
Bolojan, față-n față cu o măsură ce aduce bani la buget: Va aplica Impozitul minim global de 15% pentru multinaționale?
11 aug 2025, 11:05
Grilă de despăgubiri pentru românii cărora comuniștii le-au luat casele. Se modifică procedura, prin ordonanță
08 aug 2025, 23:40
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
08 aug 2025, 21:57
Scoaterea USR de la guvernare, pe masa PSD?! Excesele partidului condus de Dominic Fritz în timp ce românii sunt afectați de măsurile de austeritate
08 aug 2025, 14:51
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
08 aug 2025, 10:27
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
Ședință de guvern, pe ordinea de zi  Proiectul de lege privind plata pensiilor private
08 aug 2025, 08:59
Numire nouă în Guvern: cine este noul consilier al premierului Bolojan
06 aug 2025, 19:13
Haos cu noi taxe pentru români, pe case și mașini. Bogdan Chirieac: Mi se pare incredibil. E chiar o chestie periculoasă
04 aug 2025, 22:05
Sute de mii de români s-au trezit fără terenuri după cadastrarea ”gratuită”. Ministrul Attila confirmă: A trimis control la ANCPI
04 aug 2025, 22:56
Detaliile înmormântării lui Ion Iliescu sunt discutate de Comitetul de Organizare a Funeraliilor de Stat
04 aug 2025, 19:08
Guvernul României, nou pachet de sprijin pentru sinistrații din Suceava și Neamț
04 aug 2025, 14:30
Comitetul de Organizare a Funeraliilor de Stat se reunește pentru a stabili detaliile înmormântării lui Ion Iliescu
04 aug 2025, 14:41
Sumele date de Guvern pentru familiile afectate de inundaţiile din Suceava şi Neamţ
01 aug 2025, 14:23
Ministru PSD, reușită în Guvern de 103 milioane de lei. Cine beneficiază de ajutorul de stat
31 iul 2025, 13:33
Reintroducerea controalelor la frontierele interne, pe masa Guvernului, astăzi
31 iul 2025, 08:25
Guvernul amână decizia pe pachetul 2 de reforme până în august, în așteptarea rectificării bugetare (surse)
30 iul 2025, 14:07
România, producție record în agricultură în 2025. An excepțional ce poate crește PIB-ul cu până la 6-7%. Florin Barbu: Nu a fost așa în ultimii 30 de ani
30 iul 2025, 12:42
”Cea mai bună ovină este din România”. Exportăm 5 milioane de capete spre Orientul Mijlociu. Arabii vor să-și facă aeroport în Giurgiu, special pentru asta
30 iul 2025, 11:50
CSM, după ce Bolojan a anunțat reforma „pensiilor speciale” din Justiție: Manifestare abuzivă și discreționară a Guvernului
29 iul 2025, 18:04
Desființarea funcției de viceprimar în comunele mici. Preşedintele ACoR, anunț după discuțiile cu Bolojan
29 iul 2025, 17:34
Impozitarea proprietății, pe agenda discuțiilor dintre Guvern și autoritățile locale. Bolojan, precizări / galerie foto
29 iul 2025, 16:53
Controlul de la Romsilva a scos la iveală ”o realitate ascunsă sub preș ani la rând”. Diana Buzoianu: A fost trimis la Parchetul General
29 iul 2025, 14:49
Pensiile magistraților, schimbare cu impact masiv, spune Ilie Bolojan. Elena Cristian, sceptică: Nu vor putea fi atinse
29 iul 2025, 15:52
Ilie Bolojan, răspuns pentru DC NEWS, despre Anghel Saligny: Vor să termine mai repede? Foarte bine, pot să contracteze credite
29 iul 2025, 14:16
Rogobete pune controlul pe Spitalul Floreasca. Cazul de la care a pornit totul. Huşanu (SANITAS): Vă spun sincer, nu cred
28 iul 2025, 13:09
Cele mai noi știri
acum 5 minute
Monica Pop avertizează: nu vă dați niciodată cu cremă dacă aveți ulcior la ochi! Uite de ce
acum 52 de minute
Programul Anghel Saligny va continua încă 3 ani. Care sunt condiţiile
acum 1 ora 34 minute
SUA ameninţă din nou Rusia cu sancţiuni, dacă nu se ajunge la un acord de pace în Ucraina
acum 1 ora 45 minute
Ministrul Sănătăţii, mesaj clar pentru medicii de la spitalele de stat: Contractul cu CNAS, prioritar
acum 1 ora 50 minute
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
acum 2 ore 28 minute
Armată de 4 luni pentru români. Chirieac, întrebare cheie pentru Moșteanu și Țoiu
acum 2 ore 32 minute
Cine câștigă Primăria Capitalei în locul lui Nicușor Dan. Chirieac: Nu mă miră! Lumea nu are încredere în el
acum 3 ore 11 minute
Horoscop 25 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Cele mai citite știri
pe 23 August 2025
Viteza la care nu mai ai nicio şansă să scapi cu viaţă în cazul unui impact în punct fix. Titi Aur explică
pe 23 August 2025
Mari surprize la Kiev. Pe cine ar vota ucrainenii la prezidențiale dacă duminica viitoare ar fi alegeri?
pe 23 August 2025
Planul lui Putin care l-a șocat pe Trump. Ce urmează: "Avem o nouă ordine politică mondială. Republica Moldova e desertul"
pe 23 August 2025
Cât câștigă un srilankez în România: are masă, casă, transport și asigurare de sănătate incluse. Detaliul umilitor pentru români: În 2 ani am casa gata!
pe 23 August 2025
Biletul de autobuz, tramvai şi metrou, mai scump în Bucureşti. Iată cât va costa
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel