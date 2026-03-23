Minerii din Valea Jiului, solidari cu cei de la Complexul Energetic Oltenia: Situația lor e chiar mai gravă

Sindicatul Muntele, ce reuneşte mineri şi energeticieni din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului, se declară solidar cu protestele colegilor lor din Complexul Energetic Oltenia. Ei declară că este nevoie ca Guvernul şi Ministerul Energiei să găsească soluţii la problemele semnalate de sindicalişti.

Situație chiar mai gravă la Complexul Energetic Valea Jiului

Potrivit unui comunicat al Sindicatului Muntele transmis luni, angajaţii celor două complexe se confruntă cu probleme similare.

”Această solidaritate vine în mod natural, având în vedere că şi CEVJ este în aceeaşi situaţie, sau poate mai gravă, decât CEO. Este timpul ca atât Guvernul României, cât şi Ministerul Energiei să manifeste empatie şi să găsească soluţii la problemele noastre, ce multe dintre ele au fost aduse în atenţia acestor instituţii de ani de zile”, se afirmă în documentul citat.

Preşedintele Sindicatului Muntele, Darius Câmpean, declara, săptămâna trecută, că termenele de închidere a minelor Lonea şi Lupeni nu pot fi respectate pentru ca lucrările necesare să fie executate în condiţii de siguranţă.

Minele Lonea și Lupeni nu pot fi închise la timp, în siguranță

Acesta aprecia că este nevoie ca statul să renegocieze partea de închidere a minelor la Bruxelles, în condiţiile în care programul de ecologizare şi închidere a celor două exploatări de cărbune din Valea Jiului prevede ca limită de operaţiuni data de 31 decembrie 2026, ceea ce, în opinia liderului sindical, nu este un termen fezabil.

”Minele Lonea şi Lupeni nu pot fi închise din punct de vedere tehnic la termenele stabilite pentru că sunt ţinte care nu pot fi atinse. De exemplu, la Mina Lupeni ar trebui executate 60 de diguri în subteran, iar într-un an nu pot fi realizate mai mult de 20-23 de diguri. În prezent, nu este niciunul executat. În plus, furnizorii de materiale pentru închidere au anunţat că reziliază contractele pentru că nu se mai încadrează în preţurile negociate, din cauza creşterilor la carburanţi”, declara vineri, 20 martie, pentru Agerpres, preşedintele Sindicatului Muntele.

În opinia acestuia, Guvernul ar trebui să ceară Comisiei Europene revizuirea termenelor de închidere a minelor din Valea Jiului, în aşa fel încât acest proces să poată fi realizat corect şi în condiţii de siguranţă ulterioară.