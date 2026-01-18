Militarii germani se retrag din Groenlanda. Au terminat misiunea de recunoaştere

Soldaţii germani sosiseră în Groenlanda vineri, în cadrul misiunii de recunoaştere conduse de Danemarca înaintea exerciţiului militar planificat Arctic Endurance. La misiune au participat efective reduse şi din alte state europene membre ale NATO.

Purtătorul de cuvânt al centrului de comandă şi control al misiunii a afirmat că soldaţii germani şi-au îndeplinit misiunea, iar rezultatele recunoaşterii vor fi analizate în zilele următoare.

Forţele europene limitate au fost desfăşurate în Groenlanda după insistenţele preşedintelui american Donald Trump pentru achiziţionarea insulei de la Danemarca, aliată în NATO cu Statele Unite.

Sâmbătă, Trump a crescut nivelul presiunilor, anunţând taxe vamale suplimentare pentru opt ţări europene care susţin poziţia daneză, scrie Agerpres.