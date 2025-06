Miliadarul Jeff Bezos, fondatorul Amazon, s-a căsătorit la Veneţia. Cât se estimează că a costat nunta

Sanchez, în vârstă de 55 de ani, care a luat şi numele soţului, a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie de la nuntă cu data de 27 iunie şi o inimă roşie. În imagine, cuplul a fost imortalizat într-o grădină, în mijlocul a circa 200 de oaspeţi, printre care numeroase celebrităţi. Mireasa purta o rochie albă mulată şi un voal.

Ceremoniile desfăşurate pe insula veneţiană San Giorgio, în dreptul pieţei San Marco, au fost ferite strict de public. De la distanţă, s-a putut auzi vocea cântăreţului italian Matteo Bocelli, fiul tenorului Andrea Bocelli, cântând piesa 'Can't Help Falling in Love' a lui Elvis Presley, iar mai târziu, urale ale celor prezenţi în grădina vechii mănăstiri benedictine din San Giorgio.

Presa a afirmat că Sanchez îşi pregătise 27 de rochii pentru festivităţile programate până duminică.

Printre vedetele invitate s-au numărat Kim Kardashian, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Barbra Streisand, Mick Jagger şi Elton John.

Pentru sâmbătă seara este anunţată o mare recepţie finală într-un fost şantier naval, unde se speculează că va cânta şi Lady Gaga.

În meniu sunt incluse, potrivit cotidianului italian Corriere della Sera, pizza, paste şi un desert cu lămâie, ricotta (asemănătoare cu urda) şi pere, toate cu specific din sudul Italiei, deşi Veneţia este situată în nord. Felul principal - spaghetti alla Nerano, o reţetă de familie cu dovlecei fripţi şi brânză provolone 'del monaco' (a călugărului - n. red.), de origine controlată din zona Napoli. Responsabil este chef Fabrizio Mellino, distins cu trei stele Michelin, de la restaurantul Quattro Passi de pe Costa Amalfitana, iar desertul este creaţia patiseriei Sal de Riso din aceeaşi regiune. Tortul va fi însă adus de la Paris.

Costul întregului eveniment este estimat la cel puţin zece milioane de dolari. Preşedintele regiunii italiene Veneto, unde este situată Veneţia, estimează că se va realiza astfel o promovare a imaginii regiunii în valoare de miliarde de euro, iar ministrul culturii din Italia, Daniela Santanche, a estimat efectul economic direct la 950 de milioane de euro.

Bezos a donat trei milioane de euro pentru diferite instituţii din Veneţia - sumă dezvăluită de apropiaţi ai săi şi considerată mică de critici, având în vedere cât este de bogat. Mirii şi-au rugat oaspeţii să nu le facă niciun cadou, ci să doneze bani pentru restaurarea oraşului din lagună.

Secretul şi măsurile de securitate sunt foarte stricte, din cauza îngrijorării privind eventuale proteste sau atacuri. În zonă sunt staţionaţi poliţişti şi militari.

Deja au avut loc manifestaţii împotriva a ceea ce unii au numit tentativa de a se cumpăra Veneţia cu totul pentru weekend. Pe Campanilla, clopotniţa din piaţa San Marco, au fost proiectat cu o instalaţie laser mesajul 'FCK BZS', din care lipsesc vocalele care ar face obscenitatea explicită.

Tabloidul britanic Daily Mail, citat de dpa, a afirmat că Bezos şi Sanchez s-au căsătorit de fapt în secret în Statele Unite în urmă cu câteva săptămâni. Nimeni din anturajul lor nu a răspuns solicitărilor agenţiei de a confirma informaţia.

Bezos, în vârstă de 61 de ani, are o avere estimată la 220 de miliarde de dolari. Atât el, cât şi noua sa soţie sunt la a doua căsătorie; ei au în total şapte copii din relaţiile anterioare.

La Veneţia, ei s-au cazat într-un hotel de lux de pe Canal Grande, principala arteră acvatică a oraşului.

