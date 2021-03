Mii de poliţişti, în stradă după declaraţiile lui Cîţu. Cosmin Andreică, Europol, critici dure: "Poliţişti chemaţi de acasă, unii nu pot aplica sancţiuni. Heirupism!"

Totul ar fi plecat de la o declaraţie a lui Florin Cîţu, făcută joi seară la Digi24. Premierul a spus că activitatea poliţiştilor în stradă a fost diminuată.

"Cred că s-a retras în ultima perioadă (n.r. Poliţia) şi nu a mai fost vizibilă. E momentul să revină pentru că încă nu am trecut de pandemie şi sunt reguli care trebuie respectate. Am atras atenţia (...) că văd din ce în ce mai multe persoane pe stradă care nu poartă mască acum o lună şi jumătate şi am spus că dacă ne relaxăm prea repede ajungem la această situaţie şi, din păcate, am ajuns aici, iar măsurile pe care le luăm au doar rolul de a reduce aceste efect al pandemiei. Sunt măsuri luate după discuţii cu toată lumea, măsuri care să ne ajute pe noi să accelerăm campania de vaccinare şi să reducă presiunea de pe sistemul de sănătate, pentru că aţi văzut că este o presiune foarte mare", a afirmat premierul.

Poliţişti care nu pot aplica amenzi, scoşi pe stradă

"Din păcate, după declaraţiile dlui Cîţu de aseară, în care spunea că a văzut că s-a cam retras Poliţia de pe străzi, din slugărnicia politică ce ne caracterizează s-a dispus fără vreun temei legal ca aproximativ 1500-2000 de poliţişti să fie dislocaţi pe străzile din Bucureşti, mall-uri, centre comerciale, azi, mâine şi poimâine.

Vorbim despre o măsură luată astăzi, pe moment, fără nicio explicaţie. E o măsură care se presupune că se va aplica până duminică. Dar vorbim de mii de poliţişti care, după ce că au lucrat de luni până vineri şi trebuiau să beneficieze de repaus săptămânal, au fost chemaţi de acasă şi incluşi în această activitate. Mulţi dintre ei nici nu au în fişa postului astfel de atribuţii. Mai mult de atât, au fost delegaţi şi poliţişti din IGPR şi poliţişti din cadrul Aeroportului Otopeni, care oricum nu au competenţă teritorială în municipiul Bucureşti, deci nu pot aplica sancţiunile legii 55, dacă constată că cineva le încalcă. E heirupism!", a declarat Cosmin Andreică la România TV.

Unii poliţişti fac tură dublă

"Vorbim de poliţişti care au ieşit la 14 sau 16 din tură azi şi au fost chemaţi de pe drumul spre casă la această acţiune. Practic, vor efectua 16 ore de serviciu în aproximativ 20 de ore. Nici măcar nu beneficiează de timpul minim de refacere a capacităţii de muncă. Niciunul dintre nu a văzut vreun document care să le stabilească atribuţiile pe durata acestui weekend. E o harababură cum nu s-a mai văzut. Totul din cauză că dl Cîţu nu a mai văzut poliţişti pe stradă. Cred şi eu că vede mai puţini, dacă stă doar la Palatul Victoria şi nu coboară în stradă să vadă realitatea", a mai spus liderul sindicatului Europol.