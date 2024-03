Mihai Silvășan: De la "prea grăsuț" pentru fotbal la jucator și antrenor de succes în baschet

"Am practicat karate când eram mic, în clasele 1-4. La fotbal nu am fost primit, eram prea grăsuţ pentru sportul ăsta. Până la urmă, am ajuns la baschet, în 1996. Aveam 11 ani. A fost dragoste la prima vedere, mi-a plăcut enorm de mult ce înseamnă baschetul. Nu aveam pe nimeni în familie care să practice acest sport, dar a fost dragoste la prima vedere, cum am spus, şi de atunci continui să fiu în acest sport şi să îl iubesc, până la urmă. Nu poţi fi bun în ceva sau să faci o meserie cu foarte mare plăcere dacă nu iubeşti acel lucru", a declarat Mihai Silvăşan la interviurile DC Sport.

Dragostea pentru baschet a fost concretizată şi prin trofee, Mihai Silvăşan reuşind să câştige 8 titluri naţionale la nivel de juniori.

"Am avut o generaţie foarte frumoasă. Cu mulţi dintre colegii de la juniori sunt în continuare în relaţii extrem de bune de prietenie, suntem foarte apropiaţi. Apartenenţa la acea echipă m-a făcut să fiu cine sunt în ziua de azi", a mai spus Silvăşan.

Drumul de la juniori la seniori a fost unul destul de scurt pentru Mihai Silvăşan, care în sezonul 2001-2002, la doar 5 ani de la intrarea în baschet, a fost chemat la echipa de seniori a celor de la Cluj Napoca.

