Metoda prin care poți să păstrezi căpșunile proaspete mai mult timp

Termoterapia este o tehnică simplă și eficientă pentru păstrarea căpșunilor mai mult timp. Se aplică prin punerea lor în apă fierbinte timp de 30 de secunde pentru a elimina bacteriile și microorganismele care cauzează degradarea și mucegaiul. Ulterior se pun în apă rece pentru a preveni deteriorarea texturii și se usucă bine înainte de a fi depozitate într-un recipient etanș la frigider. Metoda nu lasă miros sau gust și previne descompunerea fructelor fără a folosi substanțe chimice, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @stockking

De ce să consumi căpșuni

Sursă de vitamina C

Căpșunile sunt o sursă excelentă de vitamina C, esențială pentru sănătatea pielii, oaselor și a țesuturilor. Vitamina C joacă un rol important în stimularea sistemului imunitar, protejând organismul împotriva infecțiilor și ajutând la recuperarea celulară. De asemenea, este un antioxidant puternic care ajută la combaterea radicalilor liberi și reduce riscul de boli cronice. O singură porție de căpșuni poate furniza până la 150% din doza zilnică recomandată de vitamina C.

Antioxidanți

Căpșunile sunt pline de antioxidanți, în special antocianine, compuși care dau fructului culoarea sa roșie vibrantă. Antioxidanții ajută la protejarea organismului de stresul oxidativ, care este asociat cu multe afecțiuni de sănătate, inclusiv boli de inimă, diabet și chiar cancer. Consumul regulat de căpșuni poate reduce inflamațiile și poate ajuta la prevenirea daunelor la nivel celular, contribuind astfel la îmbătrânirea sănătoasă.

Fibre

Căpșunile conțin o cantitate considerabilă de fibre solubile și insolubile. Fibrele solubile ajută la menținerea unui nivel sănătos al colesterolului, în timp ce fibrele insolubile contribuie la sănătatea digestivă, prevenind constipația și îmbunătățind tranzitul intestinal. Un regim bogat în fibre poate, de asemenea, să ajute la menținerea unui nivel stabil al zahărului din sânge, esențial în gestionarea greutății și prevenirea diabetului.

Sărace în calorii

Căpșunile sunt foarte sărace în calorii, ceea ce le face ideale pentru persoanele care urmează un regim de slăbire sau care vor să își mențină greutatea. Aproape 90% din greutatea lor este apă, iar o porție de 100 de grame de căpșuni conține doar aproximativ 32 de calorii. Acestea oferă o senzație de sațietate datorită conținutului lor de fibre, dar fără a adăuga multe calorii în dieta zilnică.

Beneficii pentru inimă

Consumul de căpșuni poate aduce beneficii semnificative pentru sănătatea cardiovasculară. Flavonoidele din căpșuni ajută la dilatarea vaselor de sânge și la îmbunătățirea fluxului sanguin. De asemenea, acestea contribuie la reducerea inflamației și a colesterolului LDL (colesterolul "rău"), factori care pot reduce riscul de boli de inimă. Unele studii sugerează că un consum regulat de căpșuni poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale și la protejarea arterelor de deteriorarea provocată de oxidanți.

Hidratare

Datorită conținutului ridicat de apă (aproximativ 90%), căpșunile sunt excelente pentru menținerea hidratării. Acestea sunt o gustare răcoritoare și perfectă pentru a te hidrata pe parcursul zilei, mai ales în zilele călduroase sau după activități fizice. Hidratarea corespunzătoare este esențială pentru buna funcționare a organelor și pentru prevenirea deshidratării, care poate duce la oboseală, dureri de cap și scăderea performanțelor fizice.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News