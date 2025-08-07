Metoda ingenioasă prin care un nord-coreean a reușit să evadeze în Coreea de Sud

Un nord-coreean a fugit în Coreea de Sud traversând graniţa maritimă, au anunţat joi autorităţile sud-coreene, mass-media indicând că bărbatul a fost salvat în timp ce înota agăţat de bucăţi de polistiren, relatează AFP și Agerpres.



Această evadare a avut loc în noaptea de 30 spre 31 iulie în estuarul râului Han, care marchează graniţa în vestul Coreei, în apropierea insulei Ganghwa, a informat statul major interarme sud-coreean.



Această insulă se află, în unele locuri, la mai puţin de 2 km de malul nord-coreean al estuarului.



"Militarii au identificat individul aproape de graniţă, în mijlocul râului", le-a explicat jurnaliştilor un responsabil din armată.



Conform presei sud-coreene, transfugul, agăţat de bucăţi de polistiren ca de o plută, a cerut ajutor militarilor făcând semne.



Un ofiţer i-a strigat atunci: "Noi suntem Marina Republicii Coreea. Vrei să defectezi în Coreea de Sud?" şi a primit un răspuns afirmativ.



Operaţiunea de salvare, deosebit de delicată, a durat aproximativ zece ore şi s-a încheiat pe 31 iulie, în jurul orei patru dimineaţa (19:00 GMT pe 30 iulie). Conform Ministerului Apărării, transfugul a confirmat ulterior intenţia de a defecta.



Evadările directe prin graniţa intercoreeană, puternic supravegheată şi minată, sunt rare. Majoritatea refugiaţilor nord-coreeni care ajung în Coreea de Sud trec prin China şi apoi prin una sau mai multe alte ţări terţe precum Laos, Thailanda sau Mongolia.



Nord-coreenii care reuşesc să fugă în Coreea de Sud sunt, în general, reţinuţi de serviciile secrete din Seul timp de mai multe săptămâni pentru verificări şi interogatorii.

