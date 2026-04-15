Mesajul Ambasadei SUA la București de ziua lui Thomas Jefferson: „Un simbol al libertății”

Ambasada Statelor Unite la București a transmis un mesaj cu ocazia aniversării nașterii lui Thomas Jefferson, evidențiind rolul esențial al acestuia în conturarea valorilor fundamentale ale democrației americane și influența sa profundă asupra istoriei.
Reprezentanța diplomatică a subliniat că puține personalități au avut un impact atât de puternic asupra parcursului Statelor Unite precum Jefferson, considerat principalul autor al Declarația de Independență a Statelor Unite și unul dintre cei mai importanți susținători ai libertății individuale.
Potrivit mesajului publicat de U.S. Embassy Bucharest, Thomas Jefferson s-a remarcat încă din tinerețe ca un gânditor strălucit. Intrat în serviciul public în 1769, el a devenit rapid o voce centrală în favoarea desprinderii coloniilor de sub dominația britanică.
Momentul definitoriu al carierei sale a fost redactarea Declarației de Independență, document adoptat la 4 iulie 1776, care a pus bazele națiunii americane și a consacrat principiile libertății și egalității.
După obținerea independenței, Jefferson a continuat să influențeze decisiv evoluția Statelor Unite. El a promovat libertatea religioasă prin adoptarea Statutul Virginiei pentru Libertatea Religioasă, considerat un reper în separarea bisericii de stat.
În calitate de președinte, a supervizat Achiziția Louisianei, o tranzacție care a dus la dublarea teritoriului american și a deschis calea expansiunii spre vest.
După retragerea din viața politică, Thomas Jefferson a fondat Universitatea din Virginia și a rămas o voce influentă în promovarea valorilor democratice.
El s-a stins din viață la 4 iulie 1826, la exact 50 de ani de la adoptarea Declarației de Independență, lăsând în urmă o moștenire durabilă, evocată astăzi de Ambasada SUA drept un reper fundamental al libertății și democrației moderne.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci
