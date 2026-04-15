Mesajul Ambasadei SUA la București de ziua lui Thomas Jefferson: „Un simbol al libertății"
Data actualizării: 10:39 16 Apr 2026 | Data publicării: 22:00 15 Apr 2026

Mesajul Ambasadei SUA la București de ziua lui Thomas Jefferson: „Un simbol al libertății”
Autor: Alexandra Curtache

Mesajul Ambasadei SUA la București de ziua lui Thomas Jefferson: „Un simbol al libertății” Mesajul Ambasadei SUA la București de ziua lui Thomas Jefferson: „Un simbol al libertății” / Foto: Unsplash

Ambasada Statelor Unite la București a transmis un mesaj cu ocazia aniversării nașterii lui Thomas Jefferson, evidențiind rolul esențial al acestuia în conturarea valorilor fundamentale ale democrației americane și influența sa profundă asupra istoriei.

Reprezentanța diplomatică a subliniat că puține personalități au avut un impact atât de puternic asupra parcursului Statelor Unite precum Jefferson, considerat principalul autor al Declarația de Independență a Statelor Unite și unul dintre cei mai importanți susținători ai libertății individuale.

Un arhitect al independenței americane

Potrivit mesajului publicat de U.S. Embassy Bucharest, Thomas Jefferson s-a remarcat încă din tinerețe ca un gânditor strălucit. Intrat în serviciul public în 1769, el a devenit rapid o voce centrală în favoarea desprinderii coloniilor de sub dominația britanică.

Momentul definitoriu al carierei sale a fost redactarea Declarației de Independență, document adoptat la 4 iulie 1776, care a pus bazele națiunii americane și a consacrat principiile libertății și egalității.

Promotor al libertății religioase și vizionar politic

După obținerea independenței, Jefferson a continuat să influențeze decisiv evoluția Statelor Unite. El a promovat libertatea religioasă prin adoptarea Statutul Virginiei pentru Libertatea Religioasă, considerat un reper în separarea bisericii de stat.

În calitate de președinte, a supervizat Achiziția Louisianei, o tranzacție care a dus la dublarea teritoriului american și a deschis calea expansiunii spre vest.

Moștenirea unui simbol al libertății

După retragerea din viața politică, Thomas Jefferson a fondat Universitatea din Virginia și a rămas o voce influentă în promovarea valorilor democratice.

El s-a stins din viață la 4 iulie 1826, la exact 50 de ani de la adoptarea Declarației de Independență, lăsând în urmă o moștenire durabilă, evocată astăzi de Ambasada SUA drept un reper fundamental al libertății și democrației moderne. 

