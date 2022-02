Mercenarii ruși din armata secretă a lui Putin pleacă din Africa în Europa de Est, în timp ce trupele se adună la granița cu Ucraina

Mercenarii ruși sunt retrași din Africa și redistribuiți în Europa de Est, în timp ce Moscova adună forțe la granița cu Ucraina, a informat The Daily Beast, potrivit Insider.



Douăzeci de soldați din Grupul Wagner, o organizație militară privată care a fost descrisă drept „armata privată a lui Putin”, au părăsit Republica Centrafricană în ianuarie, pregătindu-se să plece, au declarat oficialii din țară pentru presă. Oficialii au spus că a fost prima retragere majoră a mercenarilor în mai bine de patru ani.

„Este prima dată când auzim că zeci au plecat într-o lună”, a spus un oficial militar, pentru The Daily Beast.



O ramură a Grupului Wagner, cunoscută sub numele de Task Force Rusich se pregătește, de asemenea, să se infiltreze în Ucraina, a raportat anterior The Daily Beast.

Mobilizare de forțe la granița cu Ucraina

De luni, Rusia a trimis peste 130.000 de militari la granițele Ucrainei, potrivit armatei ucrainene. Moscova caută, de asemenea, să „recruteze activ mercenari”, a declarat săptămâna trecută serviciul militar ucrainean de informații.



SUA avertizează că Rusia va invada în curând, deși președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că momentan nu sunt motive de panică. Kremlinul a negat în mod repetat planurile de invadare a Ucrainei.



Grupuri de mercenari legate de Rusia, cum ar fi Grupul Wagner, apar adesea în țările în care Rusia are interese, dar preferă să păstreze distanța politică. De exemplu, potrivit Bellingcat, 200 de mercenari ruși au fost trimiși în Belarus, al cărui președinte este un aliat al lui Putin, pentru a destabiliza țara în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din august 2020.

Informații despre Grupul Wagner

Wagner este o companie paramilitară privată rusă care a fost fondată de Dimitriy Utkin, un fost ofițer al Serviciului rus de informații militare (GRU). Potrivit, jurnaliștilor Rise Moldova, membrii acestei organizații au fost identificați pentru prima dată în anul 2014, atunci când au susținut separatiștii pro-ruși, asistând armata rusă în războiul din Donbas, estul Ucrainei, precum și în invazia și anexarea Crimeei. Mercenarii ar fi fost implicați de asemenea în conflictele din Siria, Libia, Sudan, Mozambique, Republica Central-Africană și Venezuela. Ei ar fi fost puși să ucidă la comandă.

Oamenii care ajung să fie recrutați ca mercenari provin, de cele mai ori, dintr-o pătură socială instabilă, fără un loc de muncă și venit permanent. Cei mai mulți sunt din Rusia (2.708), dar lista este lungă, mercenarii fiind recrutați din 15 țări. 220 dintre ei ar fi din Ucraina, 17 din Belarus, 11 din Kazakhstan, 8 din Serbia, 4 din Armenia, 4 din Uzbekistan, 3 din Bosnia și Herțegovina, 2 din Kârgâstan, 2 din Tajikistan, 2 din Turkmenistan, 2 din Siria, unul din Georgia și 9 cetățeni ai Republicii Moldova. Există însă și unii despre care nu se știe ce cetățenie au. Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News