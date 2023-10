„Chiar astăzi, și mulțumesc pe acestă cale Guvernului României și ministrului Marcel Boloș, a fost avizată (n.r. etapa), să spun așa, pozitiv de către Guvern în ședința pregătitoare. Practic, se mai alocă un plafon de 4,50 de miliarde de lei, alocați pentru programele Fondului Național de Garantare. Noi practic am cheltuit plafonul de 6,3 miliarde încă din luna mai și în acest moment vă putem spune că doar cerințele de pe piață adică în toate cele 21 de instituții financiar bancare există cereri aprobate, dar au nevoie de garanția fondului în valoare de peste șapte miliarde, deci practic noi încercăm cu acești bani să rezolvăm măcar doua treimi din nevoile IMM-urilor. Să sperăm că de luni, în momentul când va fi publicat în Monitorul Oficial, să începem demararea celei de-a doua etape IMM Invest” a declarat Dumitru Nancu, directorul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM, în cadrul emisiunii ”Interviurile DCNews, DCNewsTV și DCBusiness”.

IMM Invest, așteptat cu nerăbdare de mediul de afaceri din România

„În prima etapă noi am consumat tot plafonul și vreau să vă spun că până în prezent, doar pe IMM Invest, în două luni de zile am dat 7312 de garanții. În total din momentul 2020 până în prezent am acordat un număr de 72.000 de garanții la care se adaugă un număr de prelungiri de aproximativ de 5941, deci am ajuns în momentul acesta la 78.000 de garanții acordate. Valoarea garanțiilor acordate de către Fondul Național de Garantare ajunge la 49 de miliarde de lei iar finanțările acordate către cele 21 de instituții financiare deja s-au ajuns la 57 de miliarde de lei.

Ce este foarte important pe acest program și de aceea mediul de afaceri din România aștepta cu nerăbdare acest program, mai mult de atât pe agenda ICM-ului care a fost la Frankfurt în luna septembrie, Comisia Europeană a aprobat deja prelungirea până 31 decembrie 2024 a programului IMM Invest iar creșterea ajutorului de stat de minimis de la 200.000 de euro la 500.000 de euro.

Anul 2024 va reprezenta o provocare pentru Fondul Național de Garantare pentru că pregătim noi scheme de garantare care să corespundă așteptărilor mediului de afaceri” a mai declarat Dumitru Nancu.

