Mărturii din infernul de la Irpin: Totul e distrus. Casa noastră nu mai este

Cuplul a povestit, vineri seară, la Antena 3, în cadrul emisiunii lui Adrian Ursu, cât de greu le-a fost să lase casa lor din Irpin în urmă, aflând ulterior că a fost distrusă.

„M-am trezit la 5.20, în urma unui zgomot foarte puternic, o explozie. I-am spus soției mele să se trezească, e război. Ea spunea să-i zic că e un vis. Am început să ne panicăm, ne-am adunat câteva lucruri. Apoi am încercat să ne liniștim. Erau știri că la noi a început războiul. Pe străzi era blocaje peste tot. Toți alergau, se grăbeau să plece. Am decis să așteptăm un pic, poate va trece. Am făcut provizii. La magazin, deja erau cozi kilometrice. (...) La 20.20, au început iar bombardamentele. Am stat într-o frică imensă, fără să știm ce să facem. (...) Am încercat să adormim. Toată noaptea s-au auzit zgomote. (...)

Noi mergeam în fiecare zi cu copiii la plimbare... Casa noastră... strada noastră... Din tot ce a fost, nimic nu mai este. Totul este distrus. Noi, inițial, nu am crezut și nu am fi dorit să credem că aceasta este casa noastră (n.r. după ce a fost distrusă). Am sperat până în ultimul moment că nu se va dărâma casa noastră. Aproape o lună am trăit cu speranța că nu se va întâmpla așa. Casa noastră nu se afla în apropierea unui serviciu militar. Lângă blocul nostru, era o altă clădire cu trei etaje. Și aceste clădiri au fost bombardate și distruse. (...) Au fost multe bombardamente şi ne rugam să rămânem în viaţă. Copiii noştri se îmbrăţişau şi plângeau”, a povestit Serghei.

„În aceste momente, sunt mai multe întrebări decât răspunsuri. Sperăm să ne întoarcem toți acasă, în Ucraina”, a spus Ludmila.

