DCNews Stiri Marco Rubio va participa vineri la o reuniune G7 în Franța: Domeniile de interes vor fi războaiele şi ameninţările la adresa păcii
Data publicării: 15:53 24 Mar 2026

Marco Rubio va participa vineri la o reuniune G7 în Franța: Domeniile de interes vor fi războaiele şi ameninţările la adresa păcii
Autor: Tiberiu Vasile

marco rubio sua Secretarul de Stat american Marco Rubio. Sursa foto: Agerpres

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, se va întâlni vineri cu miniștrii de externe din G7 în Franța pentru a discuta despre războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, se va întâlni vineri în Franţa cu miniştrii de externe din Grupul celor Şapte (G7), pentru discuţii despre războiul rus din Ucraina şi situaţia din Orientul Mijlociu, rezultată din atacurile duse de SUA şi Israel împotriva Iranului, a anunţat Departamentul de Stat, conform Reuters.

Aliaţii SUA se confruntă cu consecinţele deciziei preşedintelui Donald Trump de a bombarda Iranul la sfârşitul lunii februarie, ceea ce a declanşat atacuri din partea Iranului împotriva vecinilor săi din Golf şi împotriva navelor, ducând la oprirea în mare măsură a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz.

Domeniile de interes vor fi legate de războaie 

Rubio, principalul diplomat şi consilier pentru securitate naţională al lui Trump, va participa la reuniunea miniştrilor de externe din G7, care va avea loc la Cernay-la-Ville, în afara Parisului, a declarat purtătorul de cuvânt adjunct principal, Tommy Pigott, într-un comunicat emis marţi.

"Domeniile de interes vor include războiul Rusia-Ucraina, situaţia din Orientul Mijlociu şi ameninţările la adresa păcii şi stabilităţii din întreaga lume", a spus Pigott, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Drone neidentificate au survolat baza militară unde locuiesc Marco Rubio și Pete Hegseth. Alte drone, detectate în zonele cu bombardiere nucleare
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Mihai Daraban: „În România, dialogul social se termină cu poza de grup”
Publicat acum 18 minute
De când scad temperaturile și vin ploile. Elena Mateescu (ANM), cum va fi vremea de Florii și de Paște
Publicat acum 19 minute
Trei scenarii pentru coaliția de guvernare. De ce nu vrea PSD să-l schimbe pe Ilie Bolojan acum
Publicat acum 20 minute
Marco Rubio va participa vineri la o reuniune G7 în Franța: Domeniile de interes vor fi războaiele şi ameninţările la adresa păcii
Publicat acum 24 minute
Barajul România-Turcia pentru Cupa Mondială 2026 va fi arbitrat de Francois Letexier
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 19 minute
Ambasadorul Iranului avertizează România. Bogdan Chirieac, semnal după reacția ministrului Miruță: Trebuie să recunoaștem
Publicat acum 4 ore si 56 minute
În maximum 10 ani, averea nu se va număra în bani. Scenariul lansat de Radu Georgescu
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Cine este Mohammad-Bagher Ghalibaf, omul cu care Trump ar fi discutat încheierea războiului. „Practic conduce Iranul”
Publicat acum 7 ore si 29 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 25:Iran: Un radical ce a comandat Gardienii Revoluţiei, numit în locul pragmaticului Larijani
Publicat acum 8 ore si 1 minut
Horoscop 24 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
