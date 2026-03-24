Marco Rubio va participa vineri la o reuniune G7 în Franța: Domeniile de interes vor fi războaiele şi ameninţările la adresa păcii

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, se va întâlni vineri în Franţa cu miniştrii de externe din Grupul celor Şapte (G7), pentru discuţii despre războiul rus din Ucraina şi situaţia din Orientul Mijlociu, rezultată din atacurile duse de SUA şi Israel împotriva Iranului, a anunţat Departamentul de Stat, conform Reuters.

Aliaţii SUA se confruntă cu consecinţele deciziei preşedintelui Donald Trump de a bombarda Iranul la sfârşitul lunii februarie, ceea ce a declanşat atacuri din partea Iranului împotriva vecinilor săi din Golf şi împotriva navelor, ducând la oprirea în mare măsură a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz.

Domeniile de interes vor fi legate de războaie

Rubio, principalul diplomat şi consilier pentru securitate naţională al lui Trump, va participa la reuniunea miniştrilor de externe din G7, care va avea loc la Cernay-la-Ville, în afara Parisului, a declarat purtătorul de cuvânt adjunct principal, Tommy Pigott, într-un comunicat emis marţi.

"Domeniile de interes vor include războiul Rusia-Ucraina, situaţia din Orientul Mijlociu şi ameninţările la adresa păcii şi stabilităţii din întreaga lume", a spus Pigott, conform Agerpres.

