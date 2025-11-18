Majoritatea germanilor vor armata obligatorie. Cum văd românii stagiul militar

O mare majoritate a germanilor ar susţine introducerea unei perioade obligatorii de serviciu social pentru toţi cetăţenii, arată un sondaj al Forsa, relatează marţi dpa.

Sondajul realizat pentru revista germană Stern şi televiziunea RTL arată că 75% dintre respondenţi susţin ideea, care ar implica cel puţin şase luni de serviciu. O proporţie de 23% dintre respondenţi s-au declarat împotrivă, în timp ce 2% au preferat să nu răspundă la întrebare.

Întrebarea a enumerat instituţiile sociale, forţele armate şi agenţiile de protecţie civilă drept exemple de locuri în care ar putea fi efectua un astfel de serviciu. Respondenţilor li s-a mai spus că acest serviciu obligatoriu poate fi efectuat oricând în cursul vieţii.

Forsa a intervievat 1.009 persoane între 13 şi 14 noiembrie, iar marja de eroare a sondajului este de trei puncte procentuale.

Serviciul militar obligatoriu a fost suspendat în Germania în 2011, punând capăt efectiv atât serviciului militar, cât şi serviciului civil. Acesta a fost înlocuit cu o schemă de serviciu voluntar federal.

În Germania au loc de ani de zile dezbateri privind introducerea unui serviciu civic general, în special în legătură cu discuţiile despre recrutarea militară.

Preşedintele Frank-Walter Steinmeier a fost unul dintre cei care s-au pronunţat pentru o obligaţie universală de a efectua un astfel de serviciu.

Pe termen lung, o perioadă de serviciu obligatoriu pentru toată lumea ar fi cea mai corectă, unii servind în forţele armate, alţii în instituţiile sociale, a declarat el săptămâna trecută.

Guvernul conservator condus de cancelarul german Friedrich Merz, care şi-a început mandatul în mai, a convenit asupra unei reforme a serviciului militar care va fi bazată iniţial pe participare voluntară, conform Agerpres.

Ce spun românii despre reintegrarea stagiului militar obligatoriu

Sondajele recente arată că majoritatea românilor nu susțin revenirea la stagiul militar obligatoriu, dezvăluind un climat de reticență față de această măsură.

Potrivit unui studiu de opinie realizat în luna octombrie, aproape jumătate dintre respondenți (48%) consideră că reintroducerea serviciului militar obligatoriu nu ar fi o decizie potrivită. În același timp, 49% dintre participanți cred că Armata Română nu ar fi capabilă să reziste mai mult de 48 de ore în cazul unui atac, așa cum prevăd regulamentele NATO. Sondajul mai relevă că 43% dintre români ar susține reintroducerea stagiului militar, iar 9% nu știu sau nu au oferit un răspuns.

Întrebată despre capacitatea Armatei Române de a rezista 48 de ore într-o situație de atac, aproape jumătate dintre români (49%) sunt sceptici, în timp ce 35% se arată optimiști cu privire la reziliența forțelor armate.

În ceea ce privește creșterea cheltuielilor pentru înarmare în rândul țărilor NATO, inclusiv România, 58% dintre români sunt de acord cu majorarea bugetului pentru apărare, 30% nu susțin această măsură, iar 12% nu au o opinie clară.

Recent, deputații au adoptat proiectul de lege privind voluntariatul militar, prin care se modifică și completează Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că scopul acestei legi este consolidarea rezervei operaționale a Armatei Române, subliniind totodată că noua legislație nu include reintroducerea stagiului militar obligatoriu, notează Antena 3 CNN.

