Data publicării: 16:49 04 Noi 2025

Maia Sandu recomandă UE să fie „creativă“ cu Viktor Orban. Cum vrea să ocolească vetoul Ungariei
Autor: Ioan-Radu Gava

maia sandu FOTO: Agerpres
 

Mai Sandu sugerează Uniunii Europene să fie mai „creativă“ în ceea ce privește vetoul statelor membre.

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, participă la Summitul Euronews de la Bruxelles, unde a vorbit despre aderarea țării pe care o conduce la Uniunea Europeană.

Președintele de la Chișinău a spus că „UE trebuie să fie mai creativă în ceea ce privește veto-urile”, după ce Ungaria și-a manifestat dezacordul față de primirea Ucrainei în blocul comunitar.

După cum știm, Ucraina merge pe drumul către UE umăr la umăr cu Republica Moldova, iar o eventuală respingere a țării aflată în război riscă să afecteze și aderarea statului din stânga Prutului.

CITEȘTE ȘI                -              Republica Moldova stă la mâna Ucrainei pentru a intra în UE. Semnal important al Comisiei Europene

„Nu este ușor. Dar cred că UE trebuie să devină puțin mai creativă pentru a rezolva această problemă”, a declarat președinta Moldovei, Maia Sandu, când a fost întrebată despre veto-urile venite din partea unui singur stat membru al UE, care pot bloca deschiderea unor capitole de negociere.

De asemenea, Maia Sandu e încrezătoare că Republica Moldova ar putea fi stat membru al UE în 2030.

„În 2030 văd Republica Moldova parte a Uniunii Europene”, a spus Maia Sandu.

Ea a declarat pentru Euronews că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană „este și în interesul Uniunii Europene”, „pentru că nu se poate permite ca unele țări să fie folosite de regimuri autoritare împotriva UE.”

În pachetul de extindere tocmai publicat, Comisia Europeană consideră că Republica Moldova ar putea încheia negocierile de aderare în 2028, cu condiția să reușească să accelereze ritmul actual al reformelor.

