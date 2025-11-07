MAE, precizări cu privire la accidentul mortal din Bulgaria

Șase migranți au murit și alte patru persoane au fost rănite după ce mașina în care se aflau a căzut într-un lac în timp ce era urmărită de poliție, în apropierea orașului Burgas, la Marea Neagră.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că este la curent cu accidentul și că ancheta autorităților bulgare este în curs.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României la Sofia, a luat la cunoştinţă despre producerea unui incident, în seara zilei de joi, 6 noiembrie 2025, pe teritoriul Republicii Bulgaria, în urma căruia un autoturism înmatriculat în România a fost implicat într-un accident rutier, soldat cu mai multe victime.

Ancheta autorităţilor bulgare cu privire la acest incident este în curs de desfăşurare.

Până în prezent, la nivelul Ambasadei României la Sofia nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest incident", a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Mașină înmatriculată în România

Autoturismul Skoda, înmatriculat în România și care transporta 10 persoane, nu a oprit pentru un control și a încercat să evite oprirea, joi noaptea, a afirmat comisarul șef al Poliției de frontieră, Anton Zlatanov, pe postul de televiziune bTV.

Poliția a încercat să oprească vehiculul mai întâi la ora 21.30, la 50 kilometri sud de Burgas, au urmat alte două tentative de interceptare, iar la a treia, la intrarea în oraș, mașina a ieșit de pe șosea și a ajuns în lacul Vaya.

Șoferul ar fi încercat să fugă de la fața locului

Cei șase au murit la fața locului, în timp ce șoferul român și trei migranți supraviețuitori au primit primul ajutor. Șoferul a fost reținut, a precizat pentru agenția France Presse un purtător de cuvânt al Ministerului bulgar de Interne. Presa bulgară scrie că acesta a încercat să fugă de la fața locului la câteva secunde după incident. „Șoferul conducea cu siguranță cu peste 160 km/h. Se deplasa pe sensul către Trapezitsa, dar din cauza carosabilului umed a pierdut controlul, a intrat pe banda opusă, a doborât un panou publicitar și s-a izbit cu mașina în lac”, mai scriu jurnaliștii bulgari de la Flagman.

Se crede că supraviețuitorii sunt din Afganistan.

Din 2015, țările balcanice au devenit rute de tranzit majore pentru refugiații și migranții din Orientul Mijlociu, Afganistan, Asia și Africa care fug de războaie și sărăcie către Uniunea Europeană. Mulți folosesc rețele de trafic pentru a-i ajuta.