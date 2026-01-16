€ 5.0891
Macron și-a făcut apariția cu un ochi roșu la o bază militară din Franța
Data publicării: 09:38 16 Ian 2026

Macron și-a făcut apariția cu un ochi roșu la o bază militară din Franța
Autor: Tiberiu Vasile

Macron și-a făcut apariția cu un ochi roșu la o bază militară din Franța Președintele Franței, Emmanuel Macron. Sursa Foto: Agerpres

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a atras atenția la o bază militară din Franța, după ce a apărut în public cu un ochi roșu.

 

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a participat joi la un eveniment dedicat armatei, organizat la baza aeriană militară din Istres, în sudul Franței, potrivit Associated Press. Ce a ieșit imediat în evidență a fost ochiul roșu al șefului statului, rezultat, după cum avea să explice ulterior, din spargerea unor vase de sânge.

Fără să evite subiectul, Macron a ales să îl abordeze direct, chiar înainte de a intra în temele serioase ale discursului. "Vă rog să mă iertați pentru aspectul neplăcut al ochiului meu", a spus președintele, explicând că este vorba despre o problemă minoră, cunoscută medical drept hemoragie subconjunctivală.

"Este, desigur, ceva complet inofensiv"

În vârstă de 48 de ani, Macron a glumit pe seama situației în cadrul discursului de Anul Nou adresat forțelor armate. A ținut să sublinieze că afecțiunea oculară nu reprezintă un motiv de îngrijorare. "Este, desigur, ceva complet inofensiv", a precizat el, referindu-se la spargerea câtorva vase de sânge la ochiul drept.

Înainte de a urca la tribună și de a se adresa oficialilor militari de rang înalt, președintele purtase ochelari de soare, un detaliu observat de participanți. Ulterior, a renunțat la ei și a continuat discursul fără rețineri.

Nota relaxată a fost dusă mai departe cu o altă glumă. "Să vedeți în asta doar o trimitere neintenționată la 'Ochiul tigrului'...Pentru cei care prind referința, este un semn de determinare", a spus Macron, făcând aluzie la piesa "Eye of the Tiger", celebrul cântec al trupei Survivor, asociat filmului "Rocky III".

Mesaje-cheie pentru armată și bugetul apărării

Dincolo de episodul legat de ochiul roșu, discursul susținut de Emmanuel Macron la baza militară din Istres a avut un conținut strategic. Președintele a prezentat principalele provocări pentru armata franceză în 2026, insistând pe accelerarea procesului de reînarmare și pe menținerea sprijinului pentru Ucraina.

Macron a vorbit și despre decizia Franței de a trimite trupe în Groenlanda, ca semn de solidaritate cu Danemarca, precum și despre un buget al apărării care ar urma să ajungă la 64 de miliarde de euro începând cu 2027.

Macron avertizează: "Suntem în raza de acțiune a rachetelor rusești"

Într-o intervenție fermă, președintele francez a avertizat că recentele atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei demonstrează vulnerabilitatea Europei. "Pentru cei care credeau că amenințarea rusă nu ne afectează, mesajul este foarte clar: suntem în raza de acțiune a rachetelor lor'", a declarat Macron, făcând referire inclusiv la rachetele Oreșnik, capabile să transporte focoase nucleare.

El a subliniat necesitatea ca Europa să investească rapid în noi capabilități militare. "Dacă vrem să fim credibili, noi, europenii trebuie să ne dotăm cu arme noi ce vor schimba lucrurile pe termen scurt", a afirmat șeful statului, pledând pentru cooperare cu Germania și Regatul Unit în dezvoltarea armamentului de mare profunzime, ca element de descurajare.

Rolul Franței și sprijinul pentru Ucraina

Vorbind tot de la baza militară din sud-estul Franței, Emmanuel Macron a recunoscut existența unor decalaje europene în domenii precum dronele, vizibile în contextul războiului din Ucraina. În același timp, a evidențiat progresele în zona informațiilor militare.

"În timp ce Ucraina depindea în esență de capacitățile serviciilor secrete americane acum un an, în prezent două treimi sunt furnizate de Franța", a spus președintele.

Macron a salutat și activitatea "Coaliției de Voință", formată din aproximativ 34 de state, care, potrivit lui, a reușit să suplinească diminuarea sprijinului Statelor Unite. "Întregul sprijin pentru Ucraina, finanțarea în războiul său de rezistență vine în proporție de 100% de la Coaliția de Voință", a adăugat el.

"Suntem pregătiți să menținem pacea pe teritoriul nostru"

Președintele Franței a insistat asupra importanței garanțiilor de securitate pentru Ucraina în eventualitatea unui armistițiu. Coaliția este dispusă să ofere mecanisme de control pe linia de încetare a focului, sprijin pentru reconstruirea armatei ucrainene și alte angajamente de securitate.

"Trimitem un semnal puternic partenerilor noștri ucraineni, celorlalți europeni și lumii întregi că suntem pregătiți. Suntem pregătiți să susținem acest efort de rezistență. Suntem pregătiți să descurajăm noi agresiuni și să menținem pacea pe teritoriul nostru", a declarat Macron.

În final, șeful statului a evidențiat crearea, "pentru prima dată în istorie", a unui comandament militar franco-britanic unificat, un pas pe care l-a descris drept esențial pentru credibilitatea apărării europene. Un progres major, în contextul unor amenințări pe care Franța, Europa și aliații lor nu își mai permit să le ignore.

CITEȘTE ȘI: Macron avertizează SUA asupra consecințelor unei încălcări a suveranității Groenlandei
 

emmanuel macron
franta
baza militara
ucraina
Comentarii

x close