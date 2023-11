Luna 'Black Friday'. Magazinele online au creşteri ale vânzărilor cu peste 45% - Topul produselor

Potrivit cercetării realizată de platforma Aqurate, în această marjă, cele mai mari creşteri apar în categoriile produselor pentru Copii şi bebeluşi (+75,8%), Sănătate şi înfrumuseţare (+55,5%) şi Casă şi grădină (+55,1%).

'An de an, impactul Black Friday la nivelul întregii luni noiembrie aduce un vârf al vânzărilor, deseori neegalat, în rândul multor magazine online, nici de Crăciun, Paşte sau alte momente de vârf în calendarul cumpărăturilor online. Am analizat un eşantion reprezentativ de magazine online, iar măsurătorile arată un plus general de 45,7%', declară Vlad Marincaş, CEO şi cofondator Aqurate.

În topul creşterilor se mai regăsesc produsele din categoriile: Electronice (+50,3%), Cărţi şi multimedia (+48,3%), Haine şi accesorii (+40,9%), Pet shop (+40,7%), Artă şi divertisment (+38,9%), Bricolaj şi DYI (+34,7%) şi Alimente, băuturi şi tutun (+10,7%).

Studiul a fost realizat pe un eşantion de peste 80 de magazine online, din zece categorii de comerţ electronic. Aqurate, platformă SaaS bazată pe inteligenţă artificială (AI) care ajută companiile din eCommerce să îşi folosească datele pentru a creşte, a fost fondată în anul 2019 şi a atras, până în prezent, finanţări în valoare de aproximativ 500.000 de euro.

În prima jumătate a anului, compania a anunţat că a depăşit 1,6 milioane de comenzi procesate prin magazinele online ce folosesc algoritmul său AI de recomandări de produse, notează Agerpres.

Magazinele online înregistrează un trafic de până la cinci ori mai mare în perioada "Black Friday" decât în mod normal, iar riscul prăbuşirii platformelor online şi al atacurilor cibernetice creşte exponenţial, avertizează cel mai mare broker de software din regiunea Europei Centrale şi de Est (ECE), într-o analiză publicată luni.

"Importanţa software-ului achiziţionat în mod legal, fie că este nou sau second-hand, nu poate fi supraestimată, în special în contexte cu mize mari precum Black Friday. Aceasta garantează că atât vânzătorul, cât şi consumatorul sunt protejaţi, că sistemele funcţionează fără probleme şi că vulnerabilităţile potenţiale sunt reduse la minimum. Programele software ilegale, în special cele descărcate de pe site-uri web înşelătoare, pot veni la pachet cu viruşi. Acest risc este agravat în perioade precum Black Friday, când utilizatorii pot fi tentaţi să descarce versiuni la preţ ultra-redus sau chiar gratuite de software premium", a declarat Ionuţ Les, country manager pentru România al Forscope.



Conform analizei citate, din volumul total de atacuri cibernetice, peste 40% ţintesc companiile mici, pentru că acestea au şi cele mai mari dificultăţi în gestionarea unor bugete IT în creştere.



"Platformele de comerţ electronic care utilizează software legitim, în special în sistemele lor de backend, în gateway-urile de plată şi în gestionarea datelor, sunt mai puţin expuse la a suferi încălcări ale securităţii. Acest lucru garantează că datele clienţilor şi informaţiile de plată rămân în siguranţă.

În timp ce un pachet premium poate avea un tarif prohibitiv pentru multe organizaţii, soluţiile software second-hand sau pre deţinute, achiziţionate de la furnizori de încredere şi cu toate actualizările de securitate, pot asigura că atât deţinătorul, cât şi utilizatorii derulează tranzacţii în siguranţă. Totodată, software-ul autentic - fie la prima deţinere, fie second-hand -, achiziţionat legal, include adesea asistenţă pentru clienţi", menţionează realizatorii cercetării de specialitate.

