Lua ajutor social pentru că e „prea bolnavă să iasă din casă”. A fost surprinsă pe tiroliană, în Mexic

O britanică a beneficiat de o indemnizație pentru dizabilitate în valoare de mii de lire sterline, în timp ce se distra făcând surfing și tiroliană într-o vacanță Mexic.
O femeie care a solicitat beneficii de peste 23.000 de lire sterline, spunând că este prea bolnavă pentru a ieși afară, a fost surprinsă făcând surfing și dându-se cu tiroliana în Mexic, scrie BBC.
Catherine Wieland, în vârstă de 33 de ani, a susținut că suferea de o anxietate atât de gravă încât era ținută în casă, dar Departamentul pentru Muncă și Pensii (DWP) a găsit dovezi că a făcut surfing în Cancun și a vizitat Thorpe Park de trei ori.
Femeia, originară din Goring-by-Sea, West Sussex din Marea Britanie, a solicitat zeci de mii de lire sterline în Plăți de Independență Personală (Pip), o indemnizație pentru persoanele cu probleme de sănătate, pe o perioadă de peste doi ani, cheltuind banii pe manichiură, ședințe de bronzare, vizite la dentist și vacanțe.
Dar distracția s-a încheiat pentru femeie, după ce a primit, joi, o pedeapsă de 28 de săptămâni de închisoare cu suspendare pentru 18 luni, potrivit Departamentului pentru Muncă și Pensii (DWP).
Când anchetatorii au confruntat-o cu extrasele de cont bancar, aceasta le-a spus: „Nu mi-am dat seama că nu am voie să ies din casă”.
Deși susținea că starea ei de sănătate era atât de precară încât nu putea găti sau să se spele singură, Wieland a făcut 76 de programări la cosmetică, a vizitat 60 de pub-uri, cluburi și restaurante și a cheltuit bani în valută străină.
După călătoria sa de lux în Mexic, Wieland a depus o reevaluare susținând că starea ei se înrăutățise.
Ea și-a recunoscut vinovăția pentru că nu a notificat schimbarea circumstanțelor și trebuie acum să ramburseze cele 23.662 de lire sterline obținute ilegal de la contribuabili între 2021 și 2024.
Andrew Western, ministru în cadrul DWP, a declarat că Wieland a abuzat de sistem: „Aceasta este o insultă la adresa fiecărui contribuabil muncitor și a oamenilor care depind cu adevărat de indemnizație. Wieland a mințit în mod repetat, a profitat de sistem pentru fiecare bănuț pe care îl putea obține și apoi a avut tupeul să susțină că starea ei se înrăutățește în timp ce era la tiroliană și surfing în Mexic”.
