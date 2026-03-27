Lua ajutor social pentru că e „prea bolnavă să iasă din casă”. A fost surprinsă pe tiroliană, în Mexic

O femeie care a solicitat beneficii de peste 23.000 de lire sterline, spunând că este prea bolnavă pentru a ieși afară, a fost surprinsă făcând surfing și dându-se cu tiroliana în Mexic, scrie BBC.

Catherine Wieland, în vârstă de 33 de ani, a susținut că suferea de o anxietate atât de gravă încât era ținută în casă, dar Departamentul pentru Muncă și Pensii (DWP) a găsit dovezi că a făcut surfing în Cancun și a vizitat Thorpe Park de trei ori.

Femeia, originară din Goring-by-Sea, West Sussex din Marea Britanie, a solicitat zeci de mii de lire sterline în Plăți de Independență Personală (Pip), o indemnizație pentru persoanele cu probleme de sănătate, pe o perioadă de peste doi ani, cheltuind banii pe manichiură, ședințe de bronzare, vizite la dentist și vacanțe.

Condamnată la închisoare cu suspendare

Dar distracția s-a încheiat pentru femeie, după ce a primit, joi, o pedeapsă de 28 de săptămâni de închisoare cu suspendare pentru 18 luni, potrivit Departamentului pentru Muncă și Pensii (DWP).

Când anchetatorii au confruntat-o ​​cu extrasele de cont bancar, aceasta le-a spus: „Nu mi-am dat seama că nu am voie să ies din casă”.

Femeia notificase autoritățile că starea sa s-a înrăutățit, după vacanța luxoasă

Deși susținea că starea ei de sănătate era atât de precară încât nu putea găti sau să se spele singură, Wieland a făcut 76 de programări la cosmetică, a vizitat 60 de pub-uri, cluburi și restaurante și a cheltuit bani în valută străină.

După călătoria sa de lux în Mexic, Wieland a depus o reevaluare susținând că starea ei se înrăutățise.

Catherine și-a recunoscut, în sfârșit, vinovăția. Trebuie să dea banii înapoi

Ea și-a recunoscut vinovăția pentru că nu a notificat schimbarea circumstanțelor și trebuie acum să ramburseze cele 23.662 de lire sterline obținute ilegal de la contribuabili între 2021 și 2024.

Andrew Western, ministru în cadrul DWP, a declarat că Wieland a abuzat de sistem: „Aceasta este o insultă la adresa fiecărui contribuabil muncitor și a oamenilor care depind cu adevărat de indemnizație. Wieland a mințit în mod repetat, a profitat de sistem pentru fiecare bănuț pe care îl putea obține și apoi a avut tupeul să susțină că starea ei se înrăutățește în timp ce era la tiroliană și surfing în Mexic”.

