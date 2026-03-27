Lua ajutor social pentru că e „prea bolnavă să iasă din casă". A fost surprinsă pe tiroliană, în Mexic
Data publicării: 15:30 27 Mar 2026

Lua ajutor social pentru că e „prea bolnavă să iasă din casă”. A fost surprinsă pe tiroliană, în Mexic
Autor: Iulia Horovei

tiroliana O femeie distrându-se la tiroliană. Sursa foto: Freepik

O britanică a beneficiat de o indemnizație pentru dizabilitate în valoare de mii de lire sterline, în timp ce se distra făcând surfing și tiroliană într-o vacanță Mexic.

O femeie care a solicitat beneficii de peste 23.000 de lire sterline, spunând că este prea bolnavă pentru a ieși afară, a fost surprinsă făcând surfing și dându-se cu tiroliana în Mexic, scrie BBC.

Catherine Wieland, în vârstă de 33 de ani, a susținut că suferea de o anxietate atât de gravă încât era ținută în casă, dar Departamentul pentru Muncă și Pensii (DWP) a găsit dovezi că a făcut surfing în Cancun și a vizitat Thorpe Park de trei ori.

Femeia, originară din Goring-by-Sea, West Sussex din Marea Britanie, a solicitat zeci de mii de lire sterline în Plăți de Independență Personală (Pip), o indemnizație pentru persoanele cu probleme de sănătate, pe o perioadă de peste doi ani, cheltuind banii pe manichiură, ședințe de bronzare, vizite la dentist și vacanțe.

Condamnată la închisoare cu suspendare

Dar distracția s-a încheiat pentru femeie, după ce a primit, joi, o pedeapsă de 28 de săptămâni de închisoare cu suspendare pentru 18 luni, potrivit Departamentului pentru Muncă și Pensii (DWP).

Când anchetatorii au confruntat-o ​​cu extrasele de cont bancar, aceasta le-a spus: „Nu mi-am dat seama că nu am voie să ies din casă”.

Femeia notificase autoritățile că starea sa s-a înrăutățit, după vacanța luxoasă

Deși susținea că starea ei de sănătate era atât de precară încât nu putea găti sau să se spele singură, Wieland a făcut 76 de programări la cosmetică, a vizitat 60 de pub-uri, cluburi și restaurante și a cheltuit bani în valută străină.

După călătoria sa de lux în Mexic, Wieland a depus o reevaluare susținând că starea ei se înrăutățise.

Catherine și-a recunoscut, în sfârșit, vinovăția. Trebuie să dea banii înapoi

Ea și-a recunoscut vinovăția pentru că nu a notificat schimbarea circumstanțelor și trebuie acum să ramburseze cele 23.662 de lire sterline obținute ilegal de la contribuabili între 2021 și 2024.

Andrew Western, ministru în cadrul DWP, a declarat că Wieland a abuzat de sistem: „Aceasta este o insultă la adresa fiecărui contribuabil muncitor și a oamenilor care depind cu adevărat de indemnizație. Wieland a mințit în mod repetat, a profitat de sistem pentru fiecare bănuț pe care îl putea obține și apoi a avut tupeul să susțină că starea ei se înrăutățește în timp ce era la tiroliană și surfing în Mexic”.

Citește și: Noelia Castillo, 25 de ani, a ales eutanasia după ani de dureri fizice și emoționale. Care au fost ultimele cuvinte și ce a declarat mama sa

Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
OpenAI suspendă o funcție de conversații din ChatGPT. E pe termen nedeterminat
Publicat acum 22 minute
Cenaclul de la Roma, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
Publicat acum 31 minute
Ciobănescul corb, gigantul blând al Carpaților, în prim-plan la DC Anima - Video
Publicat acum 47 minute
Proces istoric evaluat de un prestigios complet de judecată format, printre alții, din Laura-Iuliana Scântei
Publicat acum 54 minute
Pacienții ar putea primi diagnosticul de la distanță. Ministerul Sănătății schimbă regulile telemedicinei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 19 minute
Starea de sănătate a lui Daniel Băluță după ce a fost otrăvit cu arsenic și mercur: Efectele au lăsat urme
Publicat acum 5 ore si 26 minute
Daniel Băluță susține ieșirea PSD de la guvernare. Bogdan Chirieac, avertisment despre planul USR
Publicat acum 10 ore si 2 minute
Horoscop 27 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 42 minute
Pensii aprilie 2026: vor fi plătite mai devreme, înainte de Paște. Calendarul complet al plăților
Publicat acum 8 ore si 25 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 28: UK acuză Iranul că ține economia globală „ostatică” / SUA iau în considerare trimiterea a 10.000 de soldaţi suplimentar
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
