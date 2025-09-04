LOTO. Report de peste 5,25 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 4 septembrie, 2025

LOTO. Joi, 4 septembrie, 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică alegerilor deschise cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 4 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 31 august, Loteria Română a acordat 27.352 de castiguri in valoare totala de peste 2,18 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 26,67 milioane de lei (peste 5,25 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,57 milioane de lei (peste 507.700 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 30,73 milioane de lei (peste 5,98 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 308.800 de lei (peste 160.800 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 142.900 de lei (peste 28.100 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,25 milioane de lei (peste 247.200 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 184.700 de lei (peste 36.400 de euro).

Numere extrase joi, 4 septembrie, 2025

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

