Lora, despre căsnicia eșuată cu Dan Badea: Vă rog să mă scuzați că am divorțat, dar mi-a făcut foarte bine

Lora și Dan Badea s-au despărțit în anul 2015. De la pronunțarea divorțului, Lora a fost mereu acuzată că ar fi vinovată pentru eșecul căsniciei. Cântăreața a vorbit despre acea perioadă în podcastul "Acasă la Măruță". Fără a-i menționa numele fostului partener, Lora a sugerat că acesta nu i-a fost alături când mama ei se lupta cu boala - se întâmpla în anul 2014, ultimul an al căsniciei lor.

„Mama a murit cu mine și cu fratele meu de mână, acasă la noi”, a declarat Lora cu lacrimi în ochi.

MAI MULT, AICI: Lora: Mama a murit cu mine și fratele meu de mână, acasă. S-a transformat tot

"Vă rog să mă scuzați că am divorțat, dar mi-a făcut foarte bine"

Tot despre ea s-a spus că l-ar fi înșelat pe actorul Dan Badea. Iată și ce a povestit ea în podcastul lui Măruță despre ultimul an al căsniciei:

"Este atât de nedrept să judeci oamenii și să fii gelos pe o femeie pentru că se simte bine, frumoasă, poate și sexy, pentru că are succes. Dacă se rupe ceva din viața ei, clar e din vina ei, clar este o nenorocită… este nedrept. (…) Nu e corect să aibă oamenii pretenția să știe cum stau lucrurile, chiar dacă suntem oameni publici, nu suntem proprietate publică. Nu suntem de împărțit. Este greșit.

Eu eram la Antena 1 semnată, aveam Next Star și Te cunosc de undeva. Ajungeam acasă lunea, la viitorul fost soț, în 2014. A ținut un an (n.red.: căsnicia), a mai fost un an așa… greu. Era pe final demult. Dormeam, în principiu, și marți o luam de la capăt. Așa a fost un an de zile. Vă rog să mă scuzați că am divorțat, dar mi-a făcut foarte bine", a susținut Lora.

"Bineînțeles, din cauza vieții, care așa a dus lucrurile. Așa le-a dus. Am simțit, la un moment dat, nu că sunt în comă, că nu mai am inimă în piept, că nu mai bătea. Eram terminată (n.red.: din cauza oboselii). Aia a fost cea mai nașpa perioadă din viața mea, 2010-2020, vai de capul meu. Greu", a mai precizat artista, potrivit Viva!.

VEZI ȘI: Lora, replică după CONFLICTUL cu Doinița Oancea: Lumea m-a condamnat! Dacă plângi la TV primul, ai dreptate