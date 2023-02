Lora, adevărul din relația ei cu Ionuț Ghenu: Mă mir că nu ne-am despărțit...

"Dragostea noastră a supraviețuit pentru că a fost reală și am fost cât s-a putut de corecți. Mai departe de asta a fost mult zgomot de fond, la fel de real, dar deloc corect. Ne-am unit mai tare și am ales să ne vedem de treaba noastră. Faptul că lucrăm împreună ne-a adus și satisfacții, și tensiuni. A fost nevoie de muuultă răbdare și de minimalizarea ego-ului ca să putem funcționa și profesional. Ionuț venind din alta zonă de management, cu mentalitatea aia clară că x + y = z, refuza să înțeleagă că în domeniul meu matematica e alta. Sincer, mă mir că nu ne-am despărțit, la ce intensitate se purtau discuțiile. Una e să te susțină iubitul, alta e să lucrați împreună", a spus Lora pentru viva.ro.

Cel mai frumos gest pe care l-a făcut Ghenu pentru Lora

"Faptul că Ionuț a fost lângă mine și fratele meu când aveam grijă de mama, în ultimele ei săptămâni de viață este un lucru a cărui importanță nu știu cum să o descriu. Tendința oamenilor e să fugă de problemele de genul ăsta. Cel mai frumos gest al lui e că mă iubește și îmi arată asta", a mai spus artista.

Lora a fost căsătorită cu Dan Badea

Înainte de a avea o relație cu Ionuț Ghenu, Lora a fost căsătorită cu Dan Badea. Cei doi au divorţat în anul 2014, amiabil, deși artista l-a acuzat de violență.

"O să fiu foarte sinceră fără să fiu melodramatică. Am acceptat să rămân într-o relaţie în care iubitul meu devenise agresiv fizic, lucru care s-a întâmplat după ce am tolerat agresivitate verbală. Mi s-a cerut să aleg între a cânta şi el, iar o altă limită a fost minciuna pe care mi-a spus-o, când susţinea că îşi doreşte familie şi copil şi apoi mi-a spus că nu vrea copil. A durut cum nu vă puteţi imagina.

În momentul ăla, clar ai iubit o proiecţie. Ultima dată când am suferit foarte tare am urlat în pernă şi m-am ascuns în baie, stăteam înghesuită şi am plâns ca un copil mic. De când m-am despărţit de fostul meu soţ, ne-am mai întâlnit şi ne-am salutat, dar acum nu aş putea să-l mai salut. Ar fi modul meu de a spune "foarte urât din partea ta". El a fost întrebat dacă nu îi este frică să se căsătorească atât de repede şi a răspuns că nu îi este teamă că ... va fi din nou înşelat", declara Lora la emisiunea "Dincolo de aparenţe" de la Antena Stars.

