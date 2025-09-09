Locatarii unui bloc, terorizați de un melc care suna neîncetat noaptea la sonerie

Locuitorii unui bloc din Bavaria au alertat poliţia, cu scopul de a investiga cine sună neîncetat la soneria lor târziu în noapte. Ei au fost surprinşi să afle că vinovatul nu era un adolescent pus pe farse, ci un melc.

Melcul se târa în sus şi în jos pe placa cu soneriile, ridicându-i din paturi mult după miezul nopţii pe locuitorii deveniți furioși deoarece nu puteau dormi de haosul făcut.

La început, au crezut că este vorba de o farsă cu soneria, fapt popular printre tinerii germani, care mai au obiceiul să sune la sonerie şi apoi să fugă.

Limaxul problemă

Însă când sunetul a continuat chiar şi după ce au venit doi poliţişti, în pofida faptului că nu era nimeni la uşă, iar detectorul de mişcare nu s-a activat. Însă o privire mai în detaliu asupra soneriei a indicat prezenţa melcului. Mai exact, era vorba despre un limax, adică un melc fără cochilie.

”Ne culcasem. Nu obişnuim să răspundem la uşă după ora 22:00, aşa că, atunci când a sunat soneria, am încercat să o ignor. M-am gândit că ar putea fi copiii din casa abandonată de peste drum”, a relatat, pentru tabloidul Bild, Lisa, în vârstă de 30 de ani, vânzătoare într-un magazin.

”Am devenit foarte neliniştiţi. Soneria noastră sună, chiar dacă nu era nimeni la ușă”

”Dar apoi m-a sunat cumnata mea, care locuieşte la etaj. M-a întrebat dacă soneria noastră sună, deoarece a ei nu se opreşte. A continuat să sune chiar şi în timp ce vorbeam la telefon şi asta în ciuda faptului că nu se vedea nimeni la uşă. Am devenit foarte neliniştiţi. Atunci am decis să chemăm poliţia”, a mai spus Lisa.

”Se putea vedea chiar şi urma de mucus pe care o lăsase în timp ce se târa peste senzori”, a spus Lisa, despre melcul buclucaș.

Un purtător de cuvânt al poliţiei din Schwabach, Bavaria (land din sudul Germaniei), a spus că gasteropodul ”a fost adus la dimensiunea realităţii, i s-au explicat limitele teritoriului său şi a fost plasat pe o porţiune de iarbă din apropiere”, scrie The Guardian.

