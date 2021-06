Liviu Chesnoiu, despre primarul din Ștefăneștii de Jos acuzat de viol: Este foarte clar, se vede și din avion. Cum să ceri așa ceva?

Primarul din Ștefăneștii de Jos, suspectat că a violat o fată de 12 ani, în urmă cu patru ani, a cerut efectuarea unui test poligraf, pentru a-și demonstra nevinovăția. Liviu Chesnoiu a declarat că acesta are dreptul să ceară un test poligraf, dar doar instanța poate hotărî dacă acceptă rezultatele acestuia drept probă.

"Bineînțeles că are dreptul să ceară prin avocați un test poligraf, dar chestia asta poate să fie dispusă de procurorul de caz sau în instanță poate avocatul să ceară judecătorului să accepte această probă cu poligraful. Se poate testa și după nu știu cât timp. Am testat într-un caz mai vechi și după 7 ani. Am prin un criminal, nu asta e o problemă. Eu eram în activitate, acum am un laborator privat, primeam de la Parchet dosare și mă rugau sa îi testez. Este la latitudinea judecătorului dacă o ia sau nu la probă pentru că se uită la expert în primul rând, Da, nu este o probă ca o amprentă, dar totuși este o probă. La noi nu se prea dorește să fie o probă.", a declarat Liviu Chesnoiu la Realitatea Plus.

Chesnoiu: E o cacealma din partea acestui individ

Totuși, în cazul primarului Ștefan Ionel Robert, testul poligraf este mai puțin indicat, susține Chesnoiu. În acest caz un rezultat mai clar l-ar putea da testul ADN, potrivit acestuia.

"Eu am avut foarte multe cazuri de genul acesta. În general, un astfel de individ care are un comportament sexual deviant, un pedofil i se spune pe nume, are o gravă problemă psihică și acești indivizi cu probleme psihice nu gândesc normal, nu gândesc logic, corect. Cum să ceri un test poligraf, dar să nu ceri întâi un teste ADN. Am înțeles că minora aceea a născut. Cum să ceri așa ceva? Decât dacă ai probleme grave psihic și nu gândești normal, logic. E o cacealma din partea acestui individ. Nu știu ce vrea el să demonstreze, că nu poate să demonstreze nimic. Dacă îți spun 10 că ești beat, te duci acasă și te culci. Asta este situația aici, este foarte clară. Se vede și din avion. Nu îl judecăm, judecătorul să îl judece, până atunci este un suspect. Îi dăm prezumția de nevinovăție, ce să zicem.", a mai spus Chesnoiu.

