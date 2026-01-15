Listă program evenimente de Ziua Culturii Naționale - Mihai Eminescu: "Ar fi bine să celebrăm cultura nu doar azi"

Instituţiile publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii deschid larg uşile pentru public, de Ziua Culturii Naţionale. Acestea propun un program cu multe evenimente, pe care puteți să îl consultați mai jos!

Ziua Culturii Naționale în Bucureşti

Biblioteca Naţională a României propune expoziţia "Expresii ale portului tradiţional de pe teritoriul României în lucrări de grafică din colecţiile speciale ale Bibliotecii Naţionale a României", o incursiune în splendoarea şi diversitatea vestimentaţiei tradiţionale, redată în 70 de desene şi acuarele din colecţiile speciale.

Tot aici are loc conferinţa cu ateliere "Genealogie şi practici culturale" (joi, 15 ianuarie 2026, 14:00-16:10, Sala Mircea Eliade; intrare liberă în limita locurilor disponibile), cu invitaţi din zone diferite ale culturii - Maia Morgenstern, Filip Florian, Radu Tudorancea şi Gabriela Petre.

Evenimentul include ateliere dedicate, inclusiv unul construit în jurul fotografiilor de familie (publicul este invitat să participe cu câte o fotografie), iar în timpul întâlnirii vor rula 43 de fotografii din Biblioteca Digitală a BNaR.

Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României (MNAC) invită publicul la un tur ghidat al expoziţiei "Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor" (15 ianuarie, 17:30, la parter), alături de curatorul expoziţiei, Călin Dan, urmat de un DJ set în cafeneaua muzeului (18:30) cu Zadiel.

Participarea este gratuită, fără rezervare, iar pentru acest eveniment este permis accesul cu automobilul în curtea Palatului Parlamentului.

Ziua Culturii Naţionale, la Muzeul Naţional al Ţăranului Român

La Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Ziua Culturii Naţionale se trăieşte în mai multe registre: de la educaţie muzeală la artă contemporană, de la retrospectivă la film. Publicul este aşteptat la workshopul "IA cu poveşti" (15 ianuarie, 15:00, Sala Irina Nicolau), în cadrul expoziţiei "Din Bihor la New York", cu artistul Dorin Negrău şi dr. Simona Bala.

În aceeaşi zi au loc vernisajele expoziţiilor "In memoriam Corneliu Vasilescu" (17:00, Sala Tancred Bănăţeanu) şi "Between I and we" (18:00, Sala Media), acesta din urmă fiind însoţit de un program artistic cu soprana Alexandra Tănase (pian: Andra Demidov), Berechet Sisters Band şi un performance de dans semnat de Elena Mihaela Zamfirescu.

Seara se încheie la Cinema Muzeul Ţăranului cu proiecţia filmului "Moartea domnului Lăzărescu" (20:00), urmată de Q&A cu echipa filmului.

La Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", ziua de 15 ianuarie este dedicată întâlnirii dintre ştiinţă, natură şi cultură: intrare gratuită la expoziţia permanentă şi la expoziţia "8", iar publicul poate observa aproximativ 80 de specii de tarantule vii. Pentru familii, elevi şi cadre didactice, muzeul propune un treasure hunt - "Poezia Naturii" - inspirat de versurile lui Mihai Eminescu (program 10:00-18:00, ultima intrare 17:00).

La Muzeul Naţional de Istorie a României, publicul are acces gratuit şi poate vedea, în premieră, un album cu manuscrise ale poetului Vasile Alecsandri, alături de expoziţiile permanente (Copia Columnei lui Traian, Tezaurul Istoric, Lapidarium) şi de expoziţiile temporare: "Duşmance ale poporului", "RE - MNIR: 50 de ani de Restaurare", "Capodopere", "Ion Dumitrana - Machetator şi gravor", " la îndeMână."

Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi invită publicul pe 15 ianuarie la vizitare gratuită şi la descoperirea expoziţiei temporare "Zoom in. Zoom out. România în hărţi", curatoriată de Elena Păunoiu şi Ioana Zamfir, care propune o călătorie vizuală prin reprezentări cartografice ale teritoriului românesc, între perspectivă de ansamblu şi detaliu.

La Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", publicul este invitat la programul "Dor de Eminescu 176 de ani de la naşterea marelui poet" (de la 11:00), cu momente din lirica eminesciană, recitaluri vocale şi instrumentale şi participarea unor artişti şi elevi din instituţii de profil.

Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC) organizează pe 16 ianuarie, ora 18:00, la Cărtureşti, dezbaterea "Consumul cultural & lectura: unde suntem şi încotro ne îndreptăm".

Centrul Naţional de Artă "Tinerimea Română" organizează două evenimente:

- Gala premiilor MUSICRIT, ediţia a IV-a (14 ianuarie, ora 19:00, Ateneul Român), în parteneriat cu Uniunea Criticilor, Redactorilor şi Realizatorilor Muzicali din România;

- Concertul "Ziua Culturii Naţionale" la Palatul Tinerimea Română (15 ianuarie, ora 18:00), susţinut de Cvartetul ARCADIA şi Corul de cameră PRELUDIU - Voicu Enăchescu.

Teatrul Naţional de Operetă şi Musical "Ion Dacian" prezintă, pe 15 ianuarie, de la ora 19:00, opera rock "Meşterul Manole", o producţie care îmbină folclorul autentic românesc cu vibraţia muzicii rock.

Teatrul Muzical Ambasadorii organizează, pe 15 ianuarie 2026, ora 10:00, spectacolul "Harap Alb" (adaptare Ion Creangă), la Sala Mică a Palatului Naţional al Copiilor.

Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" propune în seara de 15 ianuarie, de la ora 19:00, două spectacole româneşti "de autor":

"Moroi şi păpădii", text şi regie Gavril Pătru (Sala Pictură);

- "Exil", text şi regie Alexandra Badea (Sala "Ion Caramitru").

Tot la TNB vor fi organizate vizite ghidate gratuite la Muzeul TNB (12:00 şi 14:00) pentru expoziţia "REGINA MARIA LA TEATRU" (acces cu bilet gratuit, în limita locurilor disponibile), tururi ghidate gratuite ale teatrului (13:00, 15:00 şi 17:00) şi, începând cu ora 17:00, proiecţii luminoase pe turnul scenei cu portretele unor personalităţi ale culturii române.

Corul Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin" marchează Ziua Culturii Naţionale 2026 prin două evenimente:

- Evenimentul expoziţional "Marin Constantin 100", găzduit de instituţiile culturale române din Madrid (ICR Madrid şi Ambasada României în Regatul Spaniei);

- Lansarea celui mai recent videoclip din programul "Muzică contemporană românească în spaţii antice universale" - episodul V, filmat la Teatrul Roman din Merida: "Merida - Efemeride", în interpretarea Corului Madrigal, pe baza piesei "Efemeride" de Anatol Vieru, în regia lui Emil Pantelimon.

În acelaşi timp, în toată ţara, în cadrul Programului Naţional Cantus Mundi, corurile de copii vor susţine recitaluri dedicate Zilei Culturii Naţionale.

Ziua Culturii Naționale în țară

La Iaşi, Complexul Muzeal Moldova organizează expoziţiile "Pictora" (14 ianuarie - 13 februarie, Muzeul de Artă - Palatul Culturii) şi "The Human Condition" (16 ianuarie - 15 februarie, Muzeul Unirii), precum şi atelierele de scriere creativă "Eminescu peste generaţii" (14-18 ianuarie, Palatul Culturii).

Tot la Iaşi, Opera Naţională Română susţine pe 15 ianuarie, ora 18:30, un concert în Holul de Onoare al Palatului Culturii, cu soliştii operei ieşene şi Corul de Copii al ONRI (dirijor: Raluca Zaharia).

Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" din Iaşi oferă publicului spectacolul "D-ale carnavalului" de I.L. Caragiale, în regia lui Claudiu Goga.

La Cluj-Napoca, Teatrul Naţional "Lucian Blaga" include în program spectacolul "Înger şi demon", regizat de Emanuel Petran, dedicat operei lui Mihai Eminescu, şi un recital de poezie în parteneriat cu Opera Română din Cluj, în foaierul teatrului, cu actorii Ruslan Bârlea şi Narcisa Pintea.

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei deschide pe 15 ianuarie, ora 15:00, expoziţia "Comori nespuse. Istoria Transilvaniei prin obiecte".

La Sibiu, Muzeul Naţional Brukenthal este partener în organizarea vernisajului expoziţiei "TREI" (15 ianuarie 2026), cu lucrările artiştilor Dragoş Pătraşcu, Adrian Stoleriu şi Sorin Purcaru, în spaţiul Primăriei Municipiului Sibiu.

La Târgu Jiu, Muzeul Naţional "Constantin Brâncuşi" deschide seria de evenimente dedicate Anului Constantin Brâncuşi cu expoziţia "Monochrome. There is so much grey to every story" semnată de Petru Lucaci (15 ianuarie - 17 februarie 2026).

La Sinaia, Muzeul Naţional Peleş organizează, la Castelul Pelişor, expoziţia temporară "ROYAZ", dedicată Reginei Maria, în colaborare cu Academia de Artă Handmade Bucureşti.

La Bacău, Centrul de Cultură "George Apostu" propune un program amplu pe 15 ianuarie: vernisajul expoziţiei "Arta, oglindă a lumii" (12:00), recitalul pianistului Cătălin Răducanu (19:00), realizat în parteneriat cu Muzeul Naţional "George Enescu", şi lansarea volumului "Policromii" de Sebastian Crăciun, în parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici din România.

La Constanţa, Teatrul Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski" organizează un Recital de Ziua Culturii Naţionale" susţinut de Corul instituţiei (15 ianuarie 2026, ora 18:30).

La Timişoara, Opera Naţională Română organizează pe 15 ianuarie 2026, ora 19:00, la sala Barocă a Muzeului Naţional de Artă din Timişoara, concertul "Pe urmele Luceafărului", cu acces gratuit în limita locurilor disponibile.

La Târgu Mureş, Teatrul Naţional prezintă pe 15 ianuarie două spectacole: "Savanta conspiraţie" (Compania Liviu Rebreanu, 19:30, Sala Mică) şi "Avocatul" (Compania Tompa MiklĂłs, 19:00, Sala Mare).

Ziua Culturii Naționale în plan naţional şi internaţional

În plan naţional şi internaţional, Muzeul Naţional "George Enescu" propune, în perioada 14-17 ianuarie, un program de expoziţii şi recitaluri în mai multe oraşe: expoziţia "George Enescu - maestru şi discipoli" (Sala Radio, 14-31 ianuarie 2026), expoziţia "Viaţa şi activitatea artistică a lui George Enescu" (Colegiul Naţional de Muzică "George Enescu", 1-31 ianuarie), "George Enescu şi Reginele României" (Muzeul Vasile Grigore, 14-31 ianuarie), "George Enescu şi Casa Regală a României" (Muzeul Militar Naţional, 1-31 ianuarie), precum şi recitaluri şi evenimente la Bucureşti, Braşov, Bacău şi Salzburg.

Totodată, muzeul oferă intrare liberă la sediile de la Sinaia şi Tescani, joi, 15 ianuarie 2026, în programul 10:00-17:00.

Institutul Naţional al Patrimoniului organizează în perioada 15 ianuarie - 28 februarie 2026, la Muzeul Naţional Etrusc Villa Giulia din Roma, expoziţia "IILE REGINELOR. Tezaurul Brodat al Reginelor", un proiect semnat de Dana & Stephane Maitec Photography, care, prin intermediul fotografiei de detaliu, propune o abordare vizuală inedită asupra patrimoniului textil de costume tradiţionale româneşti care au aparţinut Reginelor României.

Ziua Culturii Naţionale. Cornel Ilie (MNIR): Firesc ar fi să ne intereseze starea culturii mai mult decât o dată pe an

Directorul general interimar al Muzeului Naţional de Istorie a României, Cornel Ilie, este de părere că ar fi normal să ne intereseze starea culturii mai mult decât o dată pe an.

"Este foarte bine că există Ziua Culturii Naţionale, că se fac ceremonii care celebrează cultura română şi personalităţile sale remarcabile. Este foarte bine că foarte multe instituţii - nu numai cele de cultură - realizează tot felul de evenimente prin care promovează accesul la cultură. Ar fi foarte bine ca astfel de lucruri să nu se întâmple doar pe 15 ianuarie", a transmis Cornel Ilie într-o declaraţie pentru Agerpres, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale.

Ar trebui să celebrăm cultura ceva mai des

"Firesc ar fi să ne intereseze starea culturii mai mult decât o dată pe an. Atât pe cei care ar trebui să ofere condiţiile în care cultura să prospere, pe cei prin intermediul cărora cultura se propagă în societate şi, desigur, pe cei care ar trebui să 'consume' produsele culturale. Aşadar, haideţi să sărbătorim Ziua Culturii Naţionale, dar să ne gândim şi la cultura noastră cea de toate zilele!", a spus Cornel Ilie.

Cultura română, sărbătoare oficială pe 15 ianuarie

Începând cu data de 15 ianuarie 2011, cultura română beneficiază de o sărbătoare oficială, cu statut naţional, stabilită la data aniversării poetului Mihai Eminescu.

Ziua Culturii Naţionale a fost iniţiată de academicianul Eugen Simion, preşedinte al Academiei Române la acea dată, şi legiferată de Parlamentul României în anul 2010. Ajunsă la cea de-a XVI-a ediţie, Ziua Culturii Naţionale este celebrată atât în ţară, cât şi în afara graniţelor.