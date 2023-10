Libanul nu vrea să se implice în războiul dintre Hamas și Israel

Din 7 octombrie, când gruparea islamistă palestiniană Hamas a atacat pe teritoriul israelian, la frontiera din nord a Israelului au loc aproape zilnic schimburi de focuri între israelieni şi grupuri armate pro-palestiniene din Liban, cum ar fi Hezbollah.



Într-un interviu acordat AFP, Mikati a subliniat că nu poate "exclude o escaladare". "Fac ceea ce îmi revine pentru a evita intrarea Libanului în război. Libanul este în ochiul ciclonului", a afirmat el.



Guvernul de la Beirut asigură conducerea unei ţări care nu are preşedinte de un an. În aceste condiţii, prim-ministrul a apreciat că riscurile de "escaladare regională" a conflictului dintre Israel şi Hamas sunt ridicate, dacă nu se ajunge la un armistiţiu.



Mikati a susţinut că nu este în măsură să spună dacă Hezbollah - cu care are relaţii bune - doreşte un nou război cu Israelul. "Totul este legat de evoluţiile din regiune. Până acum, văd că Hezbollah acţionează înţelept şi raţional", a apreciat el, adăugând însă: "nu le pot da asigurări libanezilor".



Hezbollah bombardează din 8 octombrie în special poziţii israeliene din apropierea frontierei, pentru a susţine Hamas. Mişcarea libaneză dispune de o cantitate mare de armament şi a bombardat în adâncime teritoriul israelian în războiul din 2006.



Prim-ministrul de la Beirut a avertizat că o escaladare "nu ar afecta doar Libanul". "Mă tem că o escaladare ar cuprinde întreaga regiune şi haosul de securitate se va întinde în tot Orientul Mijlociu", conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News