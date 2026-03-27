Leul se depreciază față de euro și dolarul american

Moneda naţională s-a depreciat, vineri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0991 lei, în creştere cu 0,38 bani (+0,07%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0953 lei.

Şi comparativ cu dolarul valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,4276 lei, în urcare cu 1,91 bani (+0,43%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,4085 lei.

S-a apreciat, însă, în raport cu francul elveţian

Moneda naţională s-a apreciat, însă, în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5543 lei, în scădere cu 1,22 bani (-0,21%) faţă de 5,5665 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit vineri până la valoarea de 628,9913 lei, de la 629,9699 lei, în şedinţa precedentă, conform Agerpres.

