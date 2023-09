"Generalii au semnat cu Gigi Becali". "Legenda" Claudiu Răducanu, revine cu declarații, după meciul FCSB-ului

Claudiu Răducanu a fost prezent sâmbătă seara la meciul FCSB-ului din Ghencea. Acesta a fost plecat mai mulți ani în Spania, acolo unde a încercat foarte multe joburi după ce a pierdut cea mai mare parte a banilor pe care i-a câștigat din fotbal.

Ca de obicei, declarația sa a fost una inedită. Acesta spune că știe foarte multe despre scandalul dintre Gigi Becali și Talpan dar că nu poate da nume. Răducanu a spus chiar că unii generali ar fi semnat cu Gigi Becali.

Iată ce a spus Răducanu la finalul meciului:

„Da, după 15 ani revin în Ghencea și mă bucur foarte mult că au câștigat în seara asta, au meritat, mi-au plăcut foarte mult. Scorul este corect, anul acesta Steaua (n.r. FCSB) va lua campionatul. Nu am recunoscut stadionul, înainte arăta altcumva, acum este unic în România. Bravo lor! Merită, echipa lui Gigi Becali, Steaua București. Este Steaua, adevărata Steaua a lui Gigi Becali, știu foarte bine, am crescut aici, am plecat în fotbalul mare de aici. Știu foarte multe și nu dau eu acum nume. Generalii, ei au semnat cu Becali.

În partea cealaltă, unde era tribuna a doua, toți generalii au semnat cu Gigi Becali. Eu zic că Talpan e băgat la înaintare, nu îl cunosc, vorbește prea mult, dar tot rămâne echipa lui Gigi Becali. 100% vor lua campionatul, merită, la cum joacă Steaua va fi campioană. Olaru și Octavian Popescu mi-au sărit în ochi, au jucat foarte bine. O să mai vin la meciuri. Vreau să îi văd jucând aici toate meciurile”, a declarat Claudiu Răducanu la finalul meciului.

Claudiu Răducanu a fost un fotbalist emblematic al Stelei la începutul anilor 2000, iar apogeul carierei l-a atins în 2004 atunci când s-a transferat în Spania, la Espanyol Barcelona. După o scurtă ședere în Spania, acesta s-a transferat la Arminia Bielefeld, urmând ca a sa carieră de fotbalist să se prăbușească ușor ușor.

