Lecția pe care România NU o învață de la PISA. De ce suntem la coada clasamentului

Profesorul Florian Lixandru a declarat că rezultatele slabe ale elevilor români la testele PISA arată probleme în modul în care se transferă competențele. Acesta a subliniat necesitatea unei schimbări în modul de predare și desfășurare a activității didactice pentru a îmbunătăți performanțele elevilor.

„În ceea ce privește modul în care se transferă competențele, da, avem o problemă și acest lucru este relevat și de rezultatele pe care elevii noștri le obțin la testările internaționale și mă refer aici la testele PISA unde România se află la coada clasamentului.



Pentru a veni în sprijinul absolvenților, pentru ca aceștia să obțină rezultate acceptabile și mai bune decât până acum la aceste testări internaționale, este nevoie de o schimbare în ceea ce privește modul de predare, modul de desfășurare a activității didactice la clasă", a spus prof. Florian Lixandru.

Mesaj către toți profesorii

Profesorul a criticat practica de a lăsa elevii corigenți pentru că nu reproduc cuvânt cu cuvânt ceea ce li se dictează. Acesta a subliniat că profesorii trebuie să îi ghideze pe elevi în identificarea și utilizarea informației, nu să încurajeze memorarea mecanică. Potrivit lui profesorului Florian Lixandru, rezultatele slabe ale elevilor români la testările internaționale reflectă exact această problemă: lipsa dezvoltării competențelor de aplicare practică a cunoștințelor, mai ales la nivel liceal.

„Mă confruntam zilele trecute cu o petiție, la nivelul municipiului București, de la un grup de părinți de la o școală gimnazială, care reclamau faptul că profesorul de istorie a lăsat 7 elevi corigenți în clasa a VII-a pentru că nu au reprodus cuvânt cu cuvânt ceea ce dumnealui a dictat în caiet.



Fac apel la toți colegii mei profesori! Nu mai suntem în epoca în care profesorul dictează, elevul scrie, memorează și reproduce ceea ce a spus. Nu! Rolul nostru, ca profesori, în acest moment, este acela de a-i ghida pe elevi. Profesorul este un ghid, un consilier care să îi învețe unde să caute informația pentru că, în acest moment, elevii au acces nelimitat la informație, o serie întreagă de canale de informare care ne pot ajuta. Noi trebuie să-i învățăm pe elevi unde să caute și cum să folosească informația, nu trebuie să mai pună accentul pe memorare. De aceea la aceste testări internaționale elevii noștri, care chiar dacă dețin cunoștințe, nu știu cum să le aplice în practică și ne confruntăm cu rezultatele pe care le avem.



Locul copiilor noștri nu este acolo unde se situează România la aceste teste internaționale, însă ei nu știu să își folosească cunoștințele, să își exercite acele competențe pe care noi ar trebui să le formăm în activitate și mă refer aici în special la liceu", a spus prof. Florian Lixandru.

Reforma curriculară din 2017 a adus rezultate vizibile la gimnaziu

Profesorul Florian Lixandru a declarat că, la gimnaziu, reforma curriculară începută în 2017 a adus rezultate vizibile, datorită noilor manuale și programe. În schimb, liceul a rămas în urmă, neavând până recent planuri-cadru actualizate. El a felicitat ministrul Educației pentru aprobarea noilor planuri-cadru pentru liceu, care vor putea fi pilotate de școli în funcție de nevoile fiecărei unități de învățământ.



„La gimnaziu s-au făcut pași importanți pentru că la gimnaziu vorbim de un nou curriculum care a fost implementat în 2017. În baza lui au fost elaborate noi manuale și rezultatele s-au văzut.



La liceu, din păcate, până la acest moment, nu am avut noile planuri-cadru care ar trebui să fie implementate începând cu 2021, pentru că prima promoție care a intrat pe planurile-cadru de la gimnaziu la 2017 a terminat în 2021. Faptul că nu am avut noile planuri-cadru, evident nu am avut nici programe noi, nu am avut nici manuale noi, s-a văzut.



Pe această cale doresc să îl felicit pe domnul ministru pentru că a avut curajul și a reușit să aprobe noile planuri-cadru pentru liceu. A fost publicat în Monitorul Oficial un alt ordin care permite unitățile de învățământ liceal să piloteze aplicarea acestor planuri-cadru în funcție de specificul și de nevoile fiecărei unități de învățământ”, a spus prof. Florian Lixandru la emisiunea DC Edu, pe de DC News, DC News TV și Părinți și pitici.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News