Lagarde (BCE): Muncitorii străini, colacul de salvare al economiei europene

Un aflux de muncitori străini a oferit un impuls economiei zonei euro în ultimii ani, compensând reducerea numărului de ore lucrate și scăderea salariilor reale, a declarat sâmbătă președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, potrivit Reuters.

Migrația către Uniunea Europeană a dus populația blocului comunitar la un nivel record anul trecut, în pofida scăderii natalității. Totuși, mai multe guverne au început să limiteze noile intrări, ca răspuns la nemulțumirile interne tot mai vizibile.

Lagarde a subliniat că numărul tot mai mare de angajați proveniți din afara celor 20 de state care folosesc moneda unică a contribuit semnificativ la menținerea dinamismului economic, în condițiile în care preferința pentru program redus și declinul nivelului de trai în anumite sectoare s-au accentuat.

„Deși reprezentau doar aproximativ 9% din forța de muncă totală în 2022, muncitorii străini au generat jumătate din creșterea acesteia în ultimii trei ani”, a spus Lagarde, în discursul său de la simpozionul anual al Rezervei Federale americane, organizat la Jackson Hole, Wyoming. „Fără această contribuție, piața muncii ar fi fost mai tensionată, iar producția mai scăzută.”

Oficiala BCE a adăugat că produsul intern brut al Germaniei ar fi fost cu circa 6% mai mic față de nivelul din 2019 dacă nu ar fi existat aportul forței de muncă din străinătate. În același timp, performanța economică robustă a Spaniei după pandemia de COVID-19 se datorează, în bună măsură, acelorași factori.

Populația Uniunii Europene a atins anul trecut un maxim istoric de 450,4 milioane de locuitori, migrația netă compensând pentru al patrulea an consecutiv scăderea naturală a populației.

Însă această evoluție vine la pachet cu un cost politic: tot mai mulți alegători se orientează către partidele de extremă dreapta. În Germania, noul guvern a suspendat programele de reunificare a familiilor și de relocare, în încercarea de a recâștiga sprijinul alegătorilor atrași de formațiunea Alternativa pentru Germania (AfD).

În Statele Unite, președintele Donald Trump a intensificat arestările imigranților aflați ilegal pe teritoriul american, a înăsprit măsurile de control la frontieră și a retras statutul legal pentru sute de mii de migranți încă de la începutul mandatului său.

