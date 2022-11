Kovesi vede corupție peste tot. ”Nu există nicio țară curată în Europa, corupția e pretutindeni”

”Există un mit pe care aş dori să îl risipesc astăzi. Dacă Croaţia sau Bulgaria sau România are mai multe cazuri decât alte state membre ale UE, aceasta nu înseamnă că aceste ţări sunt mai corupte decât celelalte. Nu există nicio ţară curată în Europa, corupţia este prezentă pretutindeni”, a declarat Laura Codruța Kovesi într-o conferinţă de presă desfăşurată în timpul vizitei sale din această săptămână în Croaţia.

Procurorul șef EPPO a mai spus că ”Pot vedea că în Croaţia există o dorinţă de a descoperi acele infracţiuni şi de a le investiga. Cred că acest lucru este foarte important, atunci când vorbim despre corupţie şi lupta împotriva fraudei financiare, despre cum se comportă autorităţile. Dacă ele încearcă să ascundă sub covor acele probleme şi să descopere zero cazuri, aceasta nu înseamnă că nu există corupţie. Cred că numărul de cazuri reflectă existenţa voinţei politice şi că toată lumea face o muncă formidabilă”, a continuat procurorul șef EPPO, conform Agerpres.



Procurorul-şef european a adăugat că toate cazurile expuse sunt importante în egală măsură, indiferent dacă ele implică miniştri sau oameni obişnuiţi. ”Toţi sunt egali în faţa legii şi investigaţiile ar trebui să fie desfăşurate în acelaşi fel”, a afirmat Laura Codruţa Kovesi.



În prezent, EPPO tratează peste 1.200 de cazuri, a spus Kovesi, fără a oferi alte detalii.



”Croaţia va intra în zona euro în două luni şi sunteţi deja în zona EPPO, ceea ce aduce avantaje şi responsabilităţi. Avantajele înseamnă o protecţie mai bună a bugetului şi a supremaţiei legii şi instrumente mai bune pentru descurajarea bandelor infracţionale.Responsabilităţile încep cu descoperirea fraudei. Descoperirea este primul pas înaintea anchetelor, punerii sub acuzare, deciziilor, confiscărilor”, a adăugat şefa EPPO, conform sursei citate.

