Kim Jong-un, prezent la imensa paradă militară a Chinei. Xi Jinping l-a invitat și pe Vladimir Putin

Vladimir Putin și Kim Jong-un se află pe lista de invitați ai lui Xi Jinping la imensa paradă militară a Chinei.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un și președintele rus Vladimir Putin se vor număra printre cei peste douăzeci de lideri străini care vor participa săptămâna viitoare la parada militară a Chinei, a anunțat joi Ministerul chinez de Externe, scrie CNN.

Parada, care va avea loc pe 3 septembrie în Piața Tiananmen din Beijing, face parte din comemorările Chinei dedicate marcării a 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, după capitularea formală a Japoniei.

Anunțul, care îi plasează pe Putin și Kim în fruntea listei de invitați a lui Xi Jinping, pregătește terenul pentru o fotografie istorică cu cei trei lideri autoritari stând alături, deasupra Porții Păcii Cerești din Beijing, într-o demonstrație clară de unitate.

Agenția oficială nord-coreeană KCNA a confirmat participarea lui Kim, aceasta urmând să fie prima sa vizită în China după 2019. Liderul nord-coreean, care a efectuat doar 10 deplasări externe de când a preluat puterea în 2011, a părăsit ultima dată țara sa izolată în 2023, pentru a se întâlni cu Putin la un cosmodrom din extremul orient rus. Parada îi oferă conducătorului celui mai sancționat regim din lume o rară ocazie de a apărea alături de alți lideri mondiali care gravitează spre o ordine alternativă pe care Xi și Putin încearcă să o construiască.

Confirmarea prezenței lui Kim la paradă vine la doar câteva zile după ce președintele american Donald Trump a declarat că ar dori să se întâlnească cu liderul nord-coreean în acest an.



Alți invitați controversați

Beijingul își etalează puterea militară într-un moment de incertitudine geopolitică sporită, pe fondul schimbărilor aduse de Trump în alianțele și parteneriatele SUA. Evenimentul are loc și în contextul poziției tot mai ferme a Chinei față de Taiwan și disputele sale teritoriale cu statele vecine.

În total, 26 de șefi de stat și de guvern străini vor participa la paradă, inclusiv premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a declarat adjunctul ministrului chinez de Externe, Hong Lei, într-o conferință de presă la Beijing.

Narendra Modi, premierul Indiei – rivala istorică a Pakistanului – care se va afla la Tianjin pentru un summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai în acest weekend, nu figurează printre liderii prezenți la paradă.

La eveniment va participa și liderul juntei din Myanmar, Min Aung Hlaing, care servește drept președinte interimar după lovitura de stat din 2021, ce a răsturnat un guvern ales și a aruncat țara într-un război civil devastator.

Alți invitați sunt lideri europeni apropiați de Rusia, precum Aleksandar Vučić din Serbia și Robert Fico din Slovacia. Remarcabilă este absența liderilor din marile capitale occidentale, deși China a fost un partener crucial al Puterilor Aliate în teatrul de război din Pacific. Lupta Chinei împotriva invaziei japoneze a constituit un front major al războiului din Asia, încheiat în 1945 prin capitularea Japoniei.

Conflictul intern din China a continuat apoi între forțele comuniste și naționaliste, până când primii au preluat controlul în 1949, ducând la crearea Republicii Populare Chineze, condusă astăzi de Xi.

Peste 10.000 de soldați și sute de arme

Parada de miercuri, cu o durată de 70 de minute, va aduce pe străzi peste 10.000 de militari, peste 100 de aeronave și sute de echipamente terestre, ilustrând puterea militară crescândă a Chinei sub Xi, care a făcut din modernizarea Armatei Populare de Eliberare o misiune centrală a mandatului său.

Spectacolul strict coregrafiat va oferi o privire rară asupra tehnologiei militare de ultimă generație a Chinei. Oficialii au precizat că toate echipamentele prezentate sunt produse pe plan intern și se află în dotarea actuală a armatei, multe fiind expuse pentru prima dată – de la drone de ultimă oră și sisteme de bruiaj electronic, până la arme hipersonice, tehnologii de apărare aeriană și antirachetă, precum și rachete strategice.

Beijingul a fost principalul sprijin politic și economic al Coreei de Nord timp de decenii, oferind o linie de salvare crucială pentru economia sa supusă sancțiunilor. Coreea de Nord rămâne, de altfel, singurul aliat formal al Chinei, prin tratatul de apărare reciprocă semnat în 1961.

În ultimii ani, Coreea de Nord a legat relații mai strânse cu Rusia, pe fondul războiului de uzură al Moscovei în Ucraina, complicând echilibrul geopolitic din Asia de Est și eforturile Chinei de a menține stabilitatea regională.

O „prietenie tradițională”

Xi Jinping, principalul sprijinitor al lui Putin, privește cu precauție cum liderul rus și Kim au creat o nouă alianță, prin care Coreea de Nord a trimis trupe să lupte în Ucraina. Anul trecut, Putin și Kim au semnat la Phenian un pact de apărare de importanță istorică și au promis să își acorde imediat asistență militară dacă unul dintre ei ar fi atacat – o mișcare ce a alarmat SUA și aliații săi din Asia.

Hong, adjunctul ministrului chinez de Externe, a subliniat la conferința de presă de joi „prietenia tradițională” dintre China și Coreea de Nord, amintind că cele două țări s-au sprijinit reciproc în lupta împotriva invaziei japoneze de acum opt decenii.

„China este dispusă să continue să colaboreze strâns cu Coreea de Nord pentru a consolida schimburile și cooperarea, a avansa construcția socialistă și a colabora pentru promovarea păcii și stabilității regionale, precum și pentru apărarea echității și justiției internaționale”, a declarat oficialul chinez.

