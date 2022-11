Kate Middleton dezvăluie colindul preferat al britanicilor

Kate Middleton, Prințesa de Wales, va include "O' Come, All Ye Faithful" în serviciul ei de Crăciun de la Westminster Abbey, după ce le-a cerut telespectatorilor Good Morning Britain să voteze colindul lor preferat, scrie Daily Mail.



Mamă a trei copii, Kate Middleton, în vârstă de 40 de ani, a oferit telespectatorilor posibilitatea de a alege dintre trei colinde pentru a fi interpretate la slujba ei de Crăciun, care va fi difuzat pe 24 decembrie pe ITV1.



În această dimineață, gazdele Richard Arnold și Susanna Reid au dezvăluit că peste 25.000 de persoane au participat la vot săptămâna aceasta. Prințesa a restrâns lista scurtă la "Hark The Herald Angels Sing", "Joy To The World și O’ Come", "All Ye Faithful" - acesta din urmă ocupând primul loc.

Imnul secolului al XVIII-lea va fi cântat la sfârșitul slujbei de Crăciun a Prințesei din Westminster Abbey, la care vor participa peste 3.300 de persoane. După ce Richard a anunțat câștigătorul, încântată, co-gazda emisiunii, Susanna a exclamat: "Oh, ce minunat!".



Slujba Prințesei de Wales va fi filmată în biserica istorică din Londra - unde s-a căsătorit cu Prințul William în 2011 - pe 15 decembrie. Scopul evenimentului este de a recunoaște abnegația în rândul indivizilor și comunităților din Marea Britanie și de a sublinia importanța sprijinirii altora în momentele dificile. Acesta conceput pentru a atrage oamenii de toate credințele, precum și oamenii care nu practică credința sau religia.



Pentru a sărbători astfel de valori, vor exista câțiva invitați speciali, în semn de recunoaștere a eforturilor lor de a ajuta oamenii din jurul lor. Anul trecut, la evenimentul Prințesei au participat soțul ei, Prințul William, precum și Zara și Mike Tindall și Sophie Wessex.

Kate, Prințesa de Wales, surprinsă în timp ce legăna un nou-născut la maternitate

Prințesa de Wales a fost surprinsă legănând un nou-născut într-o maternitate, scrie The Sun. În spațiul public au apărut mai multe filmări și poze cu ea surprinsă în această ipostază. Kate Middleton arăta radiantă într-o rochie de 219 de lire sterline, în timp ce a vizitat unitatea de maternitate a Spitalului Regal din Surrey County pentru a afla despre sprijinul acordat femeilor însărcinate și proaspetelor mămici.

Rochia midi pe care o purta avea o curea în jurul mijlocului pentru a scoate în evidență talia minusculă a lui Kate, iar ea a combinat-o cu un clutch bleumarin și tocuri. Părul ei brunet a fost lăsat liber, în timp ce machiajul ei a fost elegant, discret, ca întotdeauna.



Și în ciuda faptului că rochia era într-o nuanță pe care multe femei o evită - și anume muștarul - Kate a asortat-o cu ușurință.

Ținuta Prințesei de Wales a fost apreciată și de către fani. Aceștia au inundat Internetul cu comentarii.

"Prințesa de Wales arată radiantă astăzi, soare absolut", a scris un fan pe Twitter.

În timp ce altul a adăugat: "O culoare de toamnă atât de frumoasă pe ea".



"Întotdeauna mândru de frumoasa Prințesă de Wales", a scris un al treilea.



"Îmi plac cusăturile neobișnuite de pe corsetul acelei rochii. Asta ridică rochia de la una obișnuită la una care merită imitată", a scris un fan al modei.



În timp ce altcineva a scris: "Frumoasă. Este atât de elegantă și se poartă cu demnitate și mândrie". Vezi mai mult AICI.

