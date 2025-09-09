Karol Nawrocki: Nu intenționez să trimit soldați polonezi în Ucraina / Ce spune președintele suveranist despre Putin

El a respins ideea trimiterii de soldați polonezi în Ucraina, parte dintr-o misiune post-război menită să mențină pacea în țara invadată în 2022. În prezent, majoritatea țărilor UE se limitează la sprijin militar indirect (arme, instruire, echipamente), deoarece trimiterea de trupe în mod oficial ar putea duce la un conflict direct cu Rusia, ceea ce ar fi o escaladare majoră.

„Nu intenționez să îmi dau acordul pentru participarea soldaților polonezi în Ucraina”, a spus clar și ferm președintele polonez Karol Nawrocki.

Totuși, liderul de la Varșovia a avertizat că președintele Vladimir Putin „este gata să invadeze alte țări”, motiv pentru care este imperios necesară dezvoltarea capacităților de apărare și coeziunea cu aliații din NATO.

„În aşteptarea, desigur, a unei păci pe termen lung, a unei păci permanente, care este necesară regiunilor noastre, considerăm că Vladimir Putin este gata să invadeze şi alte ţări”, a declarat Karol Nawrocki.

„Tocmai de aceea ne dezvoltăm forţele armate, parteneriatul şi relaţiile cu aliaţii noştri”, a adăugat acesta în conferința de presă comună cu omologul său finlandez Alexander Stubb

