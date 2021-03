Istoricul Liviu Maior omagiat de președintele Academiei Române în Transylvanian Review

Munca lui Liviu Maior: Transilvania și România abordate într-un larg context european

În articolul Professor Liviu Maior at 80 Years Old: A Historian of Modernity and of Historical Writing Modernization in Romania (Profesorul Liviu Maior la 80 de ani. Un istoric al modernității și al modernizării scrierilor istorice în România) cei doi discipoli (prof. Pop și prof. Bolovan) își omagiază dascălul cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani.

Scrierea celebrează, de asemenea, viața și munca unei personalități complexe, unui reputat istoric recunoscut în România și în străinătate cu o contribuție impresionantă în domeniul istoriei Transilvaniei și a României abordate într-un larg context european, dar și pe Liviu Maior, ca om politic și diplomat, apreciat pentru profesionalismul și loialitatea cu care a slujit România și valorile democratice universal valabile și în același timp fondator al unor institute de cercetare istorică, educațională și culturală din țara noastră.

Articolul se concentrează pe ultima sa cercetare care se ocupă de mișcarea națională a românilor transilvăneni, cu Alexandru Vaida Voievod și cu Războiul cel Mare.

Scurtă biografie a lui Liviu Maior:

Profesorul universitar Liviu Maior s-a născut la 2 octombrie 1940 în Beclean, Bistrița-Năsăud a fost (și rămâne cel mai longeviv) ministru al Învățământului în perioada 1992-1996, senator între 1996-2000 și fost ambasador al României în Canada în perioada 2003-2005.

Cărți publicate:

Memorandul: filosofia politico-istorică a petiționalismului românesc (1992); Alexandru Vaida-Voevod, între Belvedere și Versailles: însemnări, memorii, scrisori (1993); 1848-1849: români și unguri în revoluție (1998); Românii în armata habsburgică: soldați și ofițeri uitați (2004); Habsburgi şi români: de la loialitatea dinastică la identitate națională (2006); Alexandru Vaida Voevod: putere şi defăimare – studii (2010); Doi ani mai devreme: Ardeleni, Bucovineni şi Basarabeni în război 1914-1916 (2016); De la Marele Război la România întregită (2018); Un părinte fondator al României Mari: Alexandru Vaida Voevod (2018) ș.a.

Despre Transylvanian Review

Este singura revista românească de istorie indexata ISI, inclusa in baza de date SCOPUS / Elsevier, publicația continua tradiția revistei Revue de Transylvanie (1934-1944), fondată de istoricul Silviu Dragomir, tipărită inițial la Cluj, iar in timpul Celui de-al Doilea Război Mondial la Sibiu.

După o lunga absenta în anii comunismului, revista și-a reluat apariția în anul 1991, este dedicata cercetărilor, articolelor, discuțiilor și recenziilor privitoare la diverse domenii ale culturii, cu referire directa la Transilvania ca spațiu multicultural și de interferențe etnice, lingvistice și confesionale, se arată pe pagina Centrul de Studii Transilvane, instituție aflată în structura Filialei Cluj a Academiei Romane.