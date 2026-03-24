Israelul va ocupa sudul Libanului până la râul Litani, până când amenințarea Hezbollah va fi înlăturată

Ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat că Israelul va controla o „zonă de securitate” în sudul Libanului, până la râul Litani, până când amenințarea reprezentată de Hezbollah va fi înlăturată, scrie Times of Israel.

„IDF va continua să opereze în Liban cu forță maximă împotriva Hezbollah. Sute de mii de locuitori din sudul Libanului care s-au evacuat spre nord nu se vor întoarce la sud de râul Litani până când securitatea locuitorilor din nord nu va fi asigurată”, a spus el în timpul unei evaluări cu șeful Statului Major al IDF, generalul-locotenent Eyal Zamir, și alți ofițeri de rang înalt.

Katz spune că toate podurile peste râul Litani care fuseseră folosite de Hezbollah pentru a transporta agenți și arme în sudul Libanului „au fost aruncate în aer, iar IDF va controla podurile rămase și zona de securitate până la Litani”.

„Principiul este clar: Unde există teroare și rachete, nu vor exista case și nici locuitori, iar IDF va fi acolo”, a adăugat el.

Armata Israelului a precizat că trupele care operează pe partea libaneză a Muntelui Dov au localizat recent un tunel Hezbollah și au demolat alte structuri folosite de gruparea teroristă.