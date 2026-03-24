€ 5.0962
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0962
|
$ 4.3982
 
Israelul va ocupa sudul Libanului până la râul Litani, până când amenințarea Hezbollah va fi înlăturată
Data publicării: 16:32 24 Mar 2026

Israelul va ocupa sudul Libanului până la râul Litani, până când amenințarea Hezbollah va fi înlăturată
Autor: Ioan-Radu Gava

netanyahu-anexare-cisiordania_96633200 Foto: Agerpres

Din cauza amenințării Hezbaollah în regiune, Israelul a anunțat marți că va ocupa sudul Libanului până la râul Litani.

Ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat că Israelul va controla o „zonă de securitate” în sudul Libanului, până la râul Litani, până când amenințarea reprezentată de Hezbollah va fi înlăturată, scrie Times of Israel.

„IDF va continua să opereze în Liban cu forță maximă împotriva Hezbollah. Sute de mii de locuitori din sudul Libanului care s-au evacuat spre nord nu se vor întoarce la sud de râul Litani până când securitatea locuitorilor din nord nu va fi asigurată”, a spus el în timpul unei evaluări cu șeful Statului Major al IDF, generalul-locotenent Eyal Zamir, și alți ofițeri de rang înalt.

Katz spune că toate podurile peste râul Litani care fuseseră folosite de Hezbollah pentru a transporta agenți și arme în sudul Libanului „au fost aruncate în aer, iar IDF va controla podurile rămase și zona de securitate până la Litani”.

„Principiul este clar: Unde există teroare și rachete, nu vor exista case și nici locuitori, iar IDF va fi acolo”, a adăugat el.

Armata Israelului a precizat că trupele care operează pe partea libaneză a Muntelui Dov au localizat recent un tunel Hezbollah și au demolat alte structuri folosite de gruparea teroristă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

israel
liban
hezbollah
razboi
Israel Katz
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
