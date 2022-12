IRES: Jumătate dintre români nu au auzit de ”rotativă”. Votanții PSD, cei mai informați despre subiect

Notorietatea prevederii protocolului coaliției de guvernare conform căreia în 2023 conducerea guvernului revine Partidului Social Democrat nu este larg răspândită. În timp ce 48% dintre respondenți cunosc această informație, 51% dintre respondenți spun că nu sunt la curent cu înțelegerea privind ”rotativa”. Sunt mai informați bărbații, persoanele peste 51 de ani și respondenții cu studii superioare, dar și votanții PSD.

Dintre cei care cunosc prevederile protocolului de guvernare PSD-PNL-UDMR, 52% dintre respondenți au încredere că Președintele Klaus Iohannis și PNL vor accepta numirea unui prim ministru PSD, în timp ce 39% cred contrariul. Sunt mai optimiști în această privință respondenții cu studii superioare și cei cu venituri de peste 4.000 lei.

Conform fișei tehnice a studiului, volumul eșantionului folosit de IRES este de 1.615 indivizi de 18 ani și peste, iar tipul eșantionului este simplu, aleatoriu, reprezentativ pentru populația adultă, neinstituționalizată din România, cu o eroare maximă tolerată de ± 2,5%. Perioada realizării anchetei a fost 7 - 12 decembrie 2022. Datele au fost culese prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Sondajul face parte din programul de cercetări interne al IRES și este autofinanțat, IRES funcționând ca un think tank independent, o parte dintre studiile și proiectele dezvoltate de acesta fiind dedicate optimizării politicilor publice în diferite domenii ale societății românești. IRES este una dintre cele mai mari companii românești de cercetare de piață și oferă soluții integrate pentru clienții săi – organizații multinaționale, naționale și locale, instituții și organizații din România, dar și din străinătate.

IRES este membru al ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) și ne respectă codul ICC/ESOMAR de Studii de Piață, Studii Sociale, Sondaje de Opinie și analiza a datelor și Ghidul Global ESOMAR de Cercetare.







