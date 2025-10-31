€ 5.0851
|
$ 4.3947
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 15:39 31 Oct 2025

IQOS și SELETTI marchează colaborarea din 2025 prin lansarea unei colecții îndrăznețe, în ediție limitată
Autor: Alexandra Curtache

POZA_1 Fotografie realizată de Adi Bulboacă
 

[IQOS] susține alegerea a peste 34 de milioane de fumători adulți care au decis să renunțe la țigări.

Consecvent misiunii sale de a construi un viitor fără fum, IQOS – sistemul de încălzire a tutunului numărul 1 la nivel global2 – a lansat la Milano, în cadrul evenimentului Sensorium Worlds, o nouă colecție de dispozitive. Această colecție în ediție limitată este creată de SELETTI, brand italian de design recunoscut pentru abordarea sa curajoasă și inovatoare. Colecția marchează colaborarea anunțată în cadrul Milan Design Week la începutul lui 2025. 

„Acest parteneriat reprezintă un pas important în călătoria noastră către un viitor fără fum. Alături de creatori precum SELETTI, care împărtășesc angajamentul nostru pentru inovație și curajul de a sfida convențiile, ne propunem să inspirăm milioane de fumători adulți să facă tranziția către alternative mai puțin dăunătoare. Credem că, prin curiozitate și creativitate, putem deschide noi orizonturi și transforma profund experiențele legate de tutun. Curiozitatea este energia care ne face să explorăm, să privim lucrurile din unghiuri noi, să inspirăm oamenii din jur și să punem sub semnul întrebării ceea ce considerăm normal.”, a declarat Marek Gebski, Director Smoke-Free Products, Philip Morris România.  

Colecția a fost lansată la Milano în cadrul evenimentului Sensorium Worlds, într-un spațiu imersiv unde arta îndrăzneață s-a întâlnit cu sunetul extraordinar imaginat de tandemul Adriatique pentru a crea momente autentice de conexiune umană. Această viziune s-a născut prin întâlnirea artistică dintre spiritul explorator al IQOS, și imaginația explozivă a lui Stefano Seletti, maestrul reinterpretărilor neașteptate. 

Mihai Octavian, unul dintre invitații IQOS la evenimentul din Milano, a povestit că „totul a fost intens, creativ și foarte inspirațional”. De asemenea, Mihai a mai declarat că „[…] atmosfera a fost incredibilă. Ecranele uriașe, ca niște clădiri digitale, ne-au transportat într-o lume futuristă, plină de culoare și artă în mișcare. Comunitatea IQOS e super chic, cu oameni relaxați și cool.”. 

În urma evenimentului, Mihai a realizat și un aftermovie, prin care arată evenimentul IQOS prin lentila și perspectiva lui de fashion filmmaker worldwide.  

„Brandurile SELETTI și IQOS se completează reciproc și se aliniază foarte bine în jurul a două valori pe care le consider esențiale: inovația și curajul. În ambele cazuri, văd o dorință de a inova și un curaj de a schimba.”, a declarat Stefano Seletti, Creative Director și Managing Director, SELETTI. 

Colecția în ediție limitată IQOS ILUMA i x SELETTI combină designul rafinat al IQOS cu expresivitatea artistică îndrăzneață a SELETTI – de la accente aurii texturate până la finisaje metalice fine. Ediția limitată este disponibilă pentru dispozitivele IQOS ILUMA i PRIME și IQOS ILUMA i și include o serie de accesorii unice, concepute pentru ca membrii comunității IQOS să-și poată personaliza dispozitivele. 

 Fotografie realizată de Adi Bulboacă 

„Contrastul îndrăzneț dintre auriu – simbol al strălucirii și al inovației – și negru, care evocă profunzime și mister, dezvăluie o expresie vizuală puternică. Este scânteia care aprinde o idee, acel detaliu neașteptat care dă naștere creativității și transformă totul în ceva memorabil.”, a subliniat Stefano Seletti. „Modelul zig-zag al SELETTI, în auriu și negru, este o declarație vizuală curajoasă — un traseu imprevizibil care reflectă spiritul rebel al designerului și dorința de a transforma cotidianul în durabil și memorabil.”, a mai declarat Marek Gebski. 

Prezent la evenimentul Sensorium Worlds din Milano, Adi Bulboacă, fotograf, a povestit că: „Mi-au rămas întipărite pe retină colajele și pattern-urile lui Seletti și mi s-a confirmat din nou că cerul (unul dintre motivele artistului) este singura limită a creativității umane, deci pentru moment pot să spun liniștit “AI, mai așteaptă o tură”.” 

Fotografie realizată de Adi Bulboacă 

IQOS își reafirmă angajamentul de a-i informa pe fumătorii adulți și pe cei apropiați lor cu privire la existența unor alternative fără fum mai puțin dăunătoare decât continuarea fumatului. Prin această abordare, încurajează renunțarea la țigări în favoarea unor opțiuni mai puțin nocive, sprijină și celebrează decizia celor care aleg schimbarea. Fumătorii adulți care caută informații despre alternativele fără fum la continuarea fumatului pot vizita https://www.iqos.ro.  

Material susținut de IQOS. 

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
IQOS și SELETTI marchează colaborarea din 2025 prin lansarea unei colecții îndrăznețe, în ediție limitată
Publicat acum 39 minute
Cum poate România să devină un hub regional în domeniul hidrogenului. Pariul lui Ovidiu Dranga
Publicat acum 48 minute
George Simion cere protecție pentru el și familia lui: Antifa a vandalizat sediul AUR / Ultima măsură, azil politic în SUA
Publicat acum 52 minute
Revista BCU Carol I, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
Publicat acum 57 minute
Ministrul Economiei anunță că au fost alocați 800.000 de euro Uzinei Mecanice Sadu pentru dezmembrarea muniției
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Oct 2025
Oana Țoiu s-a umplut de ridicol privind militarii americani din România. Care-i explicația?!
Publicat acum 20 ore si 44 minute
Oana Gheorghiu, noul vicepremier, mesajul serii către Sorin Grindeanu
Publicat acum 17 ore si 42 minute
Nu Trump ar fi ordonat retragerea trupelor din România. Ipoteza lui Adrian Zuckerman: E foarte periculos, n-am cuvinte
Publicat pe 29 Oct 2025
Răsturnare de situație cu plecarea Carrefour din România. Ministrul Agriculturii, anunțul zilei / video
Publicat pe 29 Oct 2025
PACEA DE LA BUCUREȘTI! Ciuvică a aflat de ce pleacă o parte din militarii americani din România
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close