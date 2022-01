Ioan Niculae rămâne după gratii. Cererea de liberare condiționată, respinsă

Cererea de liberare condiționată a omului de afaceri Ioan Niculae a fost respinsă, marți, de judecătorii de la Tribunalul Constanța. Ioan Niculae a executat în Penitenciarul Poarta Albă 11 luni din pedeapsa de cinci ani primită în dosarul "Interagro".

Tribunalul Constanța a decis desființarea deciziei favorabile pentru liberarea condiționată pronunțată de Judecătoria Medgidia în luna noiembrie a anului trecut. Judecătorii au dispus astfel ca Ioan Niculae să rămână în închisoare.

"În baza art.425 ind.1 alin.7 pct.2 lit.a C.p.p.: Admite contestaţia declarată de către D.N.A. – Serviciul Teritorial Constanţa împotriva sentinţei penale nr.2420/10.11.2021, pronunţata in dosarul nr.7971/256/2021 al Judecătoriei Medgidia. Desfiinţează sentinţa penală contestată si, soluţionând cauza, respinge, ca neîntemeiată, propunerea de liberare condiţionată a condamnatului Niculae Ioan. Stabileşte termen de 3 luni, la expirarea căruia propunerea de liberare condiţionată va putea fi reînnoită. Înlătură din sentinţa penala contestată dispoziţiile de admitere a propunerii de liberare condiţionata şi de punere în libertate a condamnatului. In baza art. 192 alin 3 C.p.p.: Cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân in sarcina acestuia. Definitivă.", se arată în decizia tribunalului, publicată pe portalul Ministerului Justiției.

Ioan Niculae va putea depune o altă cerere în termen de trei luni de la pronunțarea sentinței de astăzi, respectiv după 18 aprilie 2022.

Ioan Niculae a fost condamnat la 5 ani cu executare

Pe 18 februarie 2021, patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti la 5 ani de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunilor de cumpărare de influenţă, instigare la evaziune fiscală şi instigare la spălare de bani, conform Agerpres.

În acelaşi dosar, Gheorghe Bunea Stancu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila şi fost preşedinte al PSD Brăila, a fost achitat pentru trafic de influenţă.



De asemenea, Nicoleta Mariana Toncea (soţia lui Ioan Niculae) a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani.

