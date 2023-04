Interzis la zborurile private şi de noapte pe Aeroportul din Amsterdam

Aeroportul Amsterdam Schiphol a anunţat marţi o viitoare interdicţie a zborurilor de noapte şi a avioanelor private pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră şi poluarea fonică, informează Agerpres.



Decolarea avioanelor va fi interzisă între miezul nopţii şi 06:00 dimineaţa şi acestea nu vor avea voie să aterizeze înainte de ora 05:00 dimineaţa, a declarat directorul general al aeroportului într-un comunicat.



Aceste modificări la unul dintre cele mai mari hub-uri aeriene din Europa urmează să intre în vigoare din 2025-2026.



"Prea mult timp ne-am gândit doar la creştere şi prea puţin la preţul pe care trebuie să îl plătim", a declarat directorul general al grupului Royal Schiphol, Ruud Sondag, într-un comunicat.



Interzicerea zborurilor de noapte va aduce "linişte în zona înconjurătoare", a spus Schiphol, după ani de plângeri în legătură cu zgomotul produs de aeronave.

Mai puţine zboruri

Aceasta înseamnă cu 10.000 de zboruri mai puţin pe an, a precizat conducerea aeroportului.



Avioanele private vor fi interzise deoarece produc "o cantitate disproporţionată de poluare fonică şi emisii de CO2 per pasager".



Zborurile avioanelor private reprezintă de aproximativ 20 de ori mai multe emisii de CO2 decât un zbor obişnuit, potrivit aeroportului.



Ţările de Jos au anunţat în iunie 2022 că vor reduce zborurile pe aeroportul Schiphol la 440.000 pe an până în 2024, de la un nivel înainte de pandemie de 500.000, pentru a limita poluarea fonică şi emisiile de dioxid de carbon.



Mari companii aeriene, între care KLM, Delta şi EasyJet, au anunţat în martie că au intentat o acţiune în justiţie împotriva guvernului olandez pentru a protesta împotriva acestei măsuri.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News