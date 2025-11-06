€ 5.0845
Data actualizării: 16:51 06 Noi 2025 | Data publicării: 16:51 06 Noi 2025

Intervenţii estetice la negru în Arad: o tânără de 24 de ani, prinsă că injecta acid ilegal
Autor: Alexandra Curtache

Estetician Foto: Unsplash
 

O tânără din Arad se dădea drept medic estetician și injecta acid hialuronic în buze și pomeți, deși nu avea nicio pregătire medicală. Procurorii au descins în salonul ei de „înfrumusețare”.

Procurorii arădeni anchetează o femeie de 24 de ani care se prezenta drept medic estetician, deşi nu avea dreptul legal să exercite această profesie.

Intervenţii estetice ilegale în Arad

O tânără de 24 de ani din municipiul Arad este cercetată de procurori după ce ar fi efectuat intervenţii estetice complexe, fără a avea calificarea şi dreptul legal de practică medicală. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, femeia profesa ca „estetician” într-un salon de înfrumuseţare, deşi nu era înscrisă în Colegiul Medicilor din România.

În perioada 2024-2025, suspecta ar fi realizat mai multe proceduri de injectare cu acid hialuronic pentru mărirea buzelor, pomeţilor şi augmentarea bărbiei. Procurorii susţin că aceste intervenţii au fost efectuate fără supravegherea unui medic şi fără autorizaţiile necesare.

Percheziţii şi probe ridicate

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, împreună cu poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice. În cadrul anchetei au fost efectuate trei percheziţii domiciliare, în urma cărora au fost ridicate dovezi relevante.

„Au fost ridicate mai multe fiole cu acid hialuronic şi alte substanţe utilizate la procedurile de augmentare, seringi cu ace, agende, înscrisuri şi un telefon mobil”, se arată în comunicatul Parchetului.

Suspecta, acuzată de înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii

Femeia este cercetată penal pentru exercitarea fără drept a unei profesii şi înşelăciune, ambele în formă continuată. Procurorii susţin că aceasta a obţinut „foloase patrimoniale injuste”, reprezentând sumele de bani încasate de la cliente pentru intervenţiile efectuate.

Anchetatorii urmează să stabilească numărul exact al persoanelor care au apelat la serviciile tinerei şi dacă în urma procedurilor ilegale au fost cauzate prejudicii de natură medicală.

Cazul de la Arad nu este singular. În ultimii ani, autorităţile au semnalat o creştere alarmantă a numărului de persoane care efectuează intervenţii estetice fără a avea studii medicale sau autorizaţii legale. Specialiştii avertizează că astfel de practici pot avea consecinţe grave asupra sănătăţii clienţilor şi pot ascunde infracţiuni de fals, înşelăciune sau vătămare corporală.

Anchete în lanț în Europa

Și în Italia, sistemul medical este zguduit de un scandal: zece medici rezidenți de la Spitalul Careggi din Florența sunt acuzați că au introdus aproape 300 de programări fictive în sistemul spitalului pentru a-și reduce volumul de muncă.

 Procurorii din Florența au deschis un dosar penal, iar conducerea unității a declanșat o anchetă internă.

