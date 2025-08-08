Înghețarea conflictului din Ucraina ar putea fi aproape, anunță Donald Tusk

O pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez Donald Tusk, după o discuţie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters și Agerpres.



Preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump se vor întâlni în zilele următoare, a anunţat joi Kremlinul, în condiţiile în care liderul de la Casa Albă încearcă să obţină progrese pentru a pune capăt războiului din Ucraina, intrat în cel de-al patrulea an.



"Există anumite semnale, şi avem şi o intuiţie, că poate o îngheţare a conflictului - nu vreau să spun sfârşitul, ci o îngheţare a conflictului - este mai aproape decât s-ar putea crede", a declarat el într-o conferinţă de presă. "Există speranţe pentru asta", a adăugat liderul polonez.



Tusk a afirmat că Zelenski este "foarte precaut, însă optimist" şi că Ucraina este dornică ca Polonia şi alte ţări europene să joace un rol în planificarea unui armistiţiu şi a unui eventual acord de pace.



Polonia, ţară membră NATO, a fost o susţinătoare fermă a vecinului său din est, Ucraina, după ce Putin a trimis zeci de mii de militari pe teritoriul ucrainean în februarie 2022, invocând ameninţări la adresa securităţii Rusiei şi aruncând relaţiile Moscovei cu Occidentul într-o criză profundă. Kievul şi aliaţii săi occidentali afirmă că Rusia este angajată într-o acaparare de teritorii în stil imperial.



Într-o postare pe X, Zelenski a declarat că a discutat cu Tusk despre "opţiunile diplomatice disponibile şi a convenit să se coordoneze şi să colaboreze pentru interesele noastre europene comune". El l-a informat, de asemenea, pe premierul polonez despre conversaţiile sale cu Trump şi cu alţi lideri europeni la începutul acestei săptămâni.



"Ucraina, Polonia şi alte ţări europene au nevoie de fundaţii solide pentru securitatea şi independenţa lor", a spus Zelenski.



"O pace fiabilă este esenţială pentru toţi şi sunt recunoscător pentru disponibilitatea (aliaţilor) de a ajuta pe această cale", a mai spus preşedintele ucrainean.

