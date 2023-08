Informații de culise din coaliția PNL-PSD: Noi amenințări cu demisia din cauza măsurilor fiscale. Elena Cristian, reacție la declarațiile lui Mugur Isărescu

”Nu l-am văzut atât de îngrijorat pe Mugur Isărescu în ultimii 15-20 de ani, nici măcar în anul 2009, când situația era destul de gravă. Mă refer la mimică și la modul în care transmitea astăzi toate aceste mesaje. Sigur că a avut o nuanță, în care s-a vrut să fie la mijloc. A spus că nu trebuie să cocoșăm mediul de afaceri, dar, pe altă parte, trebuie să luăm toate aceste decizii. Per total, veștile nu au fost deloc bune”, a spus Elena Cristian.

”Guvernul a lăsat-o mai moale cu partea de reformă a statului și a venit repede pe mediul de afaceri, cu majorarea de taxe și impozite și reconfigurarea întregului sistem fiscal, dar fără să aibă o analiză în spate. Cred că BNR a dat toate aceste semnale, care nu sunt bune. Să fim serioși, dacă dobânzile la credite continuă să crească și e clar că nu va fi o corecție în acest an, dacă se mai duce și cursul în sus și se pare că așa va fi...”, a zis Elena Cristian.

”Înțeleg că este o nebunie în coaliție. Boloș amenință cu demisia. Și-a scris demisia de 'n' ori, ba nu este lăsat de PNL să vorbească, ba este lăsat. Habar nu am ce se întâmplă acolo, însă, din punctul de vedere al analiștilor, nu al jurnaliștilor, că tot spun ei că presa interpretează și își bagă nasul, dar acest pachet vehiculat în spațiul public în ultima perioadă nu doar că nu va rezolva problemele statului, a deficitului bugetar, dar va băga mediul privat în faliment”, a mai declarat Elena Cristian, într-o intervenție telefonică la România TV.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit ascendent la 7,5% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi la 4,4% pentru sfârşitul lui 2024, potrivit datelor prezentate miercuri de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.



BNR estima în mai 2023 o inflaţie de 7,1% pentru finalul anului 2023. În februarie 2023, banca centrală a revizuit în scădere la 7% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi a estimat o inflaţie de 4,2% pentru sfârşitul lui 2024.



"Cu litere îngroşate este într-adevăr o atenţionare. Scenariul de bază a fost construit pe baza legislaţiei în vigoare şi a datelor pe care le avem la momentul realizării proiecţiei. Adică raportul s-a discutat mai întâi în Comitetul de politică monetară şi apoi în Consiliu. Deci cu vreo 3-4 săptămâni în urmă. Pe acelea le-am introdus model pentru că prognoza se bazează pe un model european, sofisticat, modern, un model macroeconomic. S-au introdus datele în model. Dar nu putem să introducem 10 variante acolo. Este scenariul de bază. Cel mult mai puteam să facem două-trei scenarii alternative. Scenariul de bază se face cu datele certe pe care le avem şi le introducem în model şi aşa a ieşit. În comunicatul nostru am precizat acest lucru, poate cu o terminologie uşor prea tehnică. Am văzut că s-a citit total eronat că am avertizat Guvernul sau că am atenţionat Guvernul. Nu e nicio atenţionare a Guvernului şi fac această precizare să nu facem ştiri din ştiri. Şi acolo am vorbit de incertitudini la adresa prognozei. Deci la adresa acestui scenariu de bază. Nu incertitudini că atenţionăm Guvernul că dacă majorează impozitele creşte inflaţia", a afirmat Mugur Isărescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflaţiei.



El a precizat că numai unele impozite majorate duc la creşterea inflaţiei, şi anume cele directe pe consum, accizele şi cu TVA.



"Majorarea impozitelor pe venit, de exemplu, poate să aibă chiar efect contrar. E mai greu de calculat la creşterea impozitării pe venituri. Ea duce la scăderea cererii agregate", a explicat guvernatorul BNR.



Conform prezentării, scenariul de bază a fost construit pe baza legislaţiei în vigoare la momentul realizării proiecţiei şi nu include impactul măsurilor de consolidare fiscală discutate recent de autorităţi. Traiectoria se plasează peste cea prezentată în Raportul asupra inflaţiei din mai, însă mai semnificativ doar la finele anului curent (+0,4 pp).



De asemenea, se menţionează incertitudini ample privind traiectoria proiectată în contextul probabilei adoptări a unor măsuri de corecţie fiscală pe partea veniturilor bugetare, cu impact direct asupra inflaţiei IPC (de exemplu, majorări ale impozitelor indirecte - TVA, accize).

