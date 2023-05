Tânăra cu chip angelic care agresează fotbaliștii din Marea Britanie. Fata în vârstă de 21 de ani și-a recunoscut fapta în fața judecătorilor

În fața magistraților, anchetatorii au devoaloat maniera prin care tânăra prezentă, pe rețelele de socializare, își aborda victimele. Astfel, după ce Sloan și fotbalistul Mount, în vârstă de 24 de ani au avut raporturi intime, cei doi au rămas în contact pentru aproximativ șase luni. Imediat după ce fotbalistul a decis ca relația să nu mai continue, acesta din urmă a fost ținta mesajelor tinerei influncerițe.

Hărțuirea sexuală, o problemă tot mai des întâlnită

"După ce a informat-o pe domnişoara Sloan, el a fost victima unui bombardament de mesaje", a afirmat procurorul. Anchetatorii au mai precizat că "El a început prin a-i cere să înceteze, înainte de a-i bloca numărul", dar tânăra a folosit 21 de numere diferite pentru a continua să-l contacteze.

La rândul său, starul echipei de fotabl a subliniat faptul că "Ea ştie unde stau şi unde mă antrenez. Îmi este teamă că dacă nu reuşeşte să mă contacteze, ea poate veni la centrul de antrenament", a explicat Mason Mount în faţa instanţei.

Însă, Orla Sloan nu s-a limitat în a-l agresa doar pe Mason Mount. De exemplu, Billy Gilmour, un fotbalist al echipei Brighton a fost ținta mesajelor tinerei în vârstă de 21 de ani. Un astfel de mesaj îl anunța pe Gilmour că tânăra ar fi însărcinată chiar dacă jucătorul susține că cei doi nu au întreținut relații intime. "Nu am reușit să dorm și am fost nevoit să iau somnifere, ceea ce mi-a afectat performanța”, a declarat Gilmour în fața instanței judecătorești. Influencerul Instagram, care are 81.000 de urmăritori, a bombardat vedetele cu apeluri și mesaje insistente, scrie Agerpres.

Cum își aborda tânăra victimele

Tânăra s-a culcat o dată cu Mount după ce l-a întâlnit la petrecere, iar cei doi au discutat "sporadic" timp de aproximativ șase luni, până când el a întrerupt relația. Sloan a început apoi să îl bombardeze pe star cu mesaje după ce și-a schimbat numărul de 21 de ori când el a continuat să o blocheze.

De asemenea, femeia i-a trimis o captură de ecran în care apare plătind 12,99 lire sterline pentru un nou număr de la Apple, spunând: "Nu mai cumpăr mâncare ca să pot obține mai multe numere". Mount a rămas îngrozit că va apărea la centrul de antrenament din Chelsea după ce nu a reușit să-l contacteze.

Nu s-a mulțumit doar să-i trimită mesaje vedetei lui Chelsea, Sloan l-a bombardat pe Gilmour cu mesaje despre Mount.

Gilmour a povestit instanței cum a continuat hărțuirea chiar și după ce s-a mutat la Brighton, în septembrie 2022, în urma unei tranzacții de 9 milioane de lire sterline de la Chelsea. Noul său club a pus în aplicare măsuri de siguranță după ce și-a exprimat îngrijorarea cu privire la Sloan. Fotbalistul a fost, de asemenea, forțat să-și șteargă toți prietenii și familia de pe Instagram pentru ca ea să nu-i poată contacta. Acesta a precizat următoarele: "Nu am mai văzut-o niciodată. Nu am reușit să dorm și a trebuit să iau somnifere, ceea ce mi-a afectat performanța. Este vorba de o persoană pe care am întâlnit-o o singură dată pentru o scurtă perioadă de timp", a adăugat fotbalistul lui Brighton.

Sloan a recunoscut că l-a urmărit pe starul englez Mount între 19 iunie 2022 și 28 octombrie și pe internaționalul scoțian Gilmour între 10 septembrie 2022 și 28 octombrie.

De asemenea, ea a pledat vinovată pentru hărțuirea fără violență a lui Chilwell între 20 și 29 octombrie. Influencerul, care a refuzat să comenteze după acest caz, va fi condamnat pe 20 iunie. Sloan susține pe pagina sa de Instagram că este ambasadoarea Fashion Nova, un retailer online de fast fashion cu sediul în Los Angles, informează the Sun.

