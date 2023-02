India reduce prețul carburanților pe fondul aprovizionării cu petrol rusesc la un cost redus

India și-a redus taxa asupra țițeiului și a exporturilor de combustibil și motorină pentru turbine de aviație, potrivit unei notificări guvernamentale din 15 februarie. Taxa excepțională pe țiței a fost redusă la 4.350 de rupii pe tonă, aproximativ 50 de euro.

Guvernul a redus, de asemenea, impozitul la export pentru combustibilul pentru turbine de aviație la 1,50 rupii (0.017 euro) pe litru de la 6 rupii pe litru și a redus taxa la export pe motorină la 2,50 rupii (0.028 Euro) pe litru de la 7,50 rupii pe litru, se arată în notificare.





India a impus în iulie taxa excepțională producătorilor de țiței și taxe la exporturile de benzină, motorină și combustibil de aviație, după ce rafinăriile private au vrut să obțină câștiguri din marje robuste de rafinare pe piețele de peste mări, în loc să-l vândă ieftin acasă.





Reducerile au venit pe măsură ce rafinăriile indiene au continuat să aprovizioneze combustibil rusesc cu reduceri, pe fondul unei creșteri constante a consumului intern. Taxele excepționale au afectat profiturile rafinăriilor și exploratorilor indieni companii precum Reliance Industries, Vedanta Ltd, Oil India și Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd semnalând impactul în ultimele lor rezultate trimestriale.





Potrivit Reuters, Rusia a mărit livrările de petrol din regiunea arctică spre China şi India, oferit cu reduceri mai mari de preţ, după ce Europa şi-a închis uşile luna trecută pentru ţiţeiul rusesc.

Exporturile de ţiţei arctic spre India au crescut constant cu un record de 6,67 milioane de barili încărcaţi în noiembrie şi 4,1 milioane de barili în decembrie 2022, au arătat datele Refinitiv.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News