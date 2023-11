Incident lângă ambasada Israelului la Tokyo, Japonia. O mașină a lovit o barieră - Video

Imagini difuzate de televiziune arată o maşină de culoare închisă care loveşte o barieră la o intersecţie situată la aproximativ 100 de metri de ambasada Israelului.

Video

A van ramned into a security guard outside the Israeli embassy in Tokyo, Japan. At least one officer injured. Police investigating. -NHK pic.twitter.com/QOkUskdatK