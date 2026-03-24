S-a dat cu gaze lacrimogene în Piața Victoriei. Update: Mineri ridicați de forțele de ordine / Jandarmeria Română, precizări / video

Mai mulți mineri încă au rămas prezenți în perimtreul din Piața Victoriei unde au protestat și anunță că sunt nemulțumiți de poziția premierului Ilie Bolojan față de disponibilizările de la Complexul Energetic Oltenia.

Update: Jandarmeria Română a transmis marți seara un comunicat privitor la incidentele care au avut loc în Piața Victoriei.

„În cadrul adunării publice, mai multe persoane au devenit recalcitrante, au aruncat cu obiecte asupra forțelor de ordine și au forțat dispozitivul de panouri metalice.

În acest context, 2 persoane au fost extrase și conduse la autospecială, pentru stabilirea identității și aplicarea măsurilor legale în consecință.

Elementele de dialog din cadrul dispozitivului de jandarmi relaționează cu participanții la manifestație, pentru calmarea spiritelor și redobândirea caracterului pașnic al adunării publice.

Facem apel la organizator și participanți să respecte recomandările forțelor de ordine, să nu comită alte fapte antisociale și să se delimiteze de persoanele care adopta un comportament agresiv“, a transmis Jandarmeria Română.

Câteva persoane au fost ridicate de jandarmi, în timp ce o alta a fost luată cu ambulanța.

Se pare că minerii au fost nemulțumiți de negocierile care au avut loc cu premierul Ilie Bolojan. O persoană a fost luată cu ambulanța, după ce s-a dat cu gaze lacrimogene.

Ilie Bolojan le-a transmis celor prezenți că, din vară, CE Oltenia va mai funcționa doar cu grupurile care aparțin Sucursalei Electrocentrale Rovinari, transmite Realitetea Plus.

„Am ieșit de la discuții. Din păcate, nu poate fi convins și merge pe aceeași idee ca oamenii să fie trimiși acasă. Mai mult decât atât, și asta ne-a spus și ministrul Energiei, Bolojan ne-a transmis că, din vară, Complexul Energetic Oltenia va mai funcționa doar cu termocentrala de la Rovinari. Deci, fără Turceni. Este încă o dovadă de minciună. Vă dați seama cât au putut să-i mintă pe oamenii din zona Motru și Jilț?”, a declarat președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, Gabriel Căldărușe.

Știrea inițială:

În timpul protestului de marți din Piața Victoriei, unde angajații de la Complexul Energetic Oltenia i-au cerut premierului Ilie Bolojan să ia măsuri pentru locurile de muncă, a avut loc un incident.

Se pare că minerii au rupt cordonul de jandarmi, iar împotriva unuia ditnre protestatari s-a acționat cu gaze lacrimogene.

