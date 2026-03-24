DCNews Stiri S-a dat cu gaze lacrimogene în Piața Victoriei. Update: Mineri ridicați de forțele de ordine / Jandarmeria Română, precizări / video
Data actualizării: 18:08 24 Mar 2026 | Data publicării: 17:33 24 Mar 2026

S-a dat cu gaze lacrimogene în Piața Victoriei. Update: Mineri ridicați de forțele de ordine / Jandarmeria Română, precizări / video
Autor: Ioan-Radu Gava

protest mineri piata victoriei realitatea plus Foto: Realitatea Plus

După ce autorizația pentru protestul minerilor din Piața Victoriei a expirat, jandarmii le-au cerut să părăsească locația, moment în care manifestația a degenerat.

Update: 

Mai mulți mineri încă au rămas prezenți în perimtreul din Piața Victoriei unde au protestat și anunță că sunt nemulțumiți de poziția premierului Ilie Bolojan față de disponibilizările de la Complexul Energetic Oltenia.

Update: Jandarmeria Română a transmis marți seara un comunicat privitor la incidentele care au avut loc în Piața Victoriei.

„În cadrul adunării publice, mai multe persoane au devenit recalcitrante, au aruncat cu obiecte asupra forțelor de ordine și au forțat dispozitivul de panouri metalice.

În acest context, 2 persoane au fost extrase și conduse la autospecială, pentru stabilirea identității și aplicarea măsurilor legale în consecință.

Elementele de dialog din cadrul dispozitivului de jandarmi relaționează cu participanții la manifestație, pentru calmarea spiritelor și redobândirea caracterului pașnic al adunării publice.

Facem apel la organizator și participanți să respecte recomandările forțelor de ordine, să nu comită alte fapte antisociale și să se delimiteze de persoanele care adopta un comportament agresiv“, a transmis Jandarmeria Română.

Update:

Câteva persoane au fost ridicate de jandarmi, în timp ce o alta a fost luată cu ambulanța.

Update:

Se pare că minerii au fost nemulțumiți de negocierile care au avut loc cu premierul Ilie Bolojan. O persoană a fost luată cu ambulanța, după ce s-a dat cu gaze lacrimogene.

Ilie Bolojan le-a transmis celor prezenți că, din vară, CE Oltenia va mai funcționa doar cu grupurile care aparțin Sucursalei Electrocentrale Rovinari, transmite Realitetea Plus.

„Am ieșit de la discuții. Din păcate, nu poate fi convins și merge pe aceeași idee ca oamenii să fie trimiși acasă. Mai mult decât atât, și asta ne-a spus și ministrul Energiei, Bolojan ne-a transmis că, din vară, Complexul Energetic Oltenia va mai funcționa doar cu termocentrala de la Rovinari. Deci, fără Turceni. Este încă o dovadă de minciună. Vă dați seama cât au putut să-i mintă pe oamenii din zona Motru și Jilț?”, a declarat președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, Gabriel Căldărușe.

Știrea inițială:

În timpul protestului de marți din Piața Victoriei, unde angajații de la Complexul Energetic Oltenia i-au cerut premierului Ilie Bolojan să ia măsuri pentru locurile de muncă, a avut loc un incident.

Se pare că minerii au rupt cordonul de jandarmi, iar împotriva unuia ditnre protestatari s-a acționat cu gaze lacrimogene.

Știre în curs de actualizare...

Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Ierusalimul renunță la sărbătorile de Florii din cauza războiului
Publicat acum 26 minute
Ambasada Israelului la București: Facem toate demersurile pentru aducerea Luminii de Paşte de la Ierusalim
Publicat acum 38 minute
„Hannah Montana” aniversează 20 de ani! Miley Cyrus revine la rădăcini și reaprinde nostalgia fanilor
Publicat acum 48 minute
Discursul Mirabelei Grădinaru la Summit-ul Coaliției Globale "Pregătind viitorul împreună" / video
Publicat acum 1 ora si 0 minute
S-a dat cu gaze lacrimogene în Piața Victoriei. Update: Mineri ridicați de forțele de ordine / Jandarmeria Română, precizări / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 39 minute
Ambasadorul Iranului avertizează România. Bogdan Chirieac, semnal după reacția ministrului Miruță: Trebuie să recunoaștem
Publicat acum 7 ore si 16 minute
În maximum 10 ani, averea nu se va număra în bani. Scenariul lansat de Radu Georgescu
Publicat acum 9 ore si 49 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 25:Iran: Un radical ce a comandat Gardienii Revoluţiei, numit în locul pragmaticului Larijani
Publicat acum 8 ore si 48 minute
Cine este Mohammad-Bagher Ghalibaf, omul cu care Trump ar fi discutat încheierea războiului. „Practic conduce Iranul”
Publicat acum 10 ore si 21 minute
Horoscop 24 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
